Der FC Bayern München ist in der Champions League heute bei Aston Villa zu Gast. Wir liefern die wichtigsten Infos zur Übertragung im TV und Livestream.

Am 2. Spieltag der Königsklasse muss der FC Bayern München am heutigen Mittwoch, den 2. Oktober, ab 21 Uhr bei Aston Villa ran. Als Spielstätte dient der Villa Park in Birmingham.