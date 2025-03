Amazon Prime Video oder DAZN für FC Liverpool vs. PSG: Wo läuft das Champions League Achtelfinale Rückspiel heute live im TV und Livestream?

In der Champions League gastiert PSG heute beim FC Liverpool. Wer das Rückspiel live im TV und Livestream zeigt, erfahrt Ihr hier.

Der FC Liverpool trifft am heutigen Dienstag, den 11. März, in der Champions League auf PSG. Der Start des Achtelfinalrückspiels ist für 21.00 Uhr terminiert. Als Austragungsort der Begegnung dient das Anfield Stadium in Liverpool. Nach dem 1:0 im Hinspiel gehen die Liverpooler mit leichten Vorteilen in das Duell am Abend.

SPOX verrät Euch, wer das Champions-League-Duell live zeigt.