Alternative zu Nico Williams? FC Barcelona hat angeblich BVB-Youngster auf dem Zettel

Der FC Barcelona hat auf der Suche nach einer Verstärkung für die offensiven Außen offenbar einen Spieler des BVB uns Visier genommen. Nach Informationen der spanischen Sport sind die Katalanen scharf auf BVB-Youngster Jamie Bynoe-Gittens.

Demnach hat Barça für das aufkommende Transferfenster EM-Shootingstar Nico Williams von Athletic Bilbao als Wunschziel ausgemacht, der 21-Jährige könnte aufgrund seiner guten Leistungen bei der Endrunde in Deutschland jedoch teuer werden.

Die Vereinsführung der finanziell angeschlagenen Katalanen sieht sich deshalb derzeit nach kostengünstigeren Alternativen um und ist dabei auf Bynoe-Gittens gestoßen.

Fraglich ist allerdings, ob der BVB sein Offensivtalent überhaupt ziehen lassen möchte. Der Vertrag des Linksaußen läuft bei den Schwarzgelben noch bis 2028, die Dortmunder Bosse könnten also eine hohe Ablösesumme für einen Wechsel aufrufen.

Darüber hinaus ist Bynoe-Gittens wohl als künftiger Stammspieler in Dortmund eingeplant. So könnte der Engländer den Platz von Karim Adeyemi einnehmen, der mit einem Wechsel zu Juventus Turin in Verbindung gebracht wird.