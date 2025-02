Alarmsignale auf und neben dem Platz! So bleibt das große Saisonziel für den FC Bayern München die reinste Utopie

Der FC Bayern hat sich ins CL-Achtelfinale gezittert. Die Leistung auf dem Platz warf genauso Fragen auf wie der Umgang damit. Ein Kommentar.

Die wichtigste Woche in der bisherigen Saison des FC Bayern ist vorbei - und die Münchner haben alle ihre Ziele erreicht. In der Bundesliga den Acht-Punkte-Vorsprung auf Bayer Leverkusen verteidigt, in der Champions League ins Achtelfinale eingezogen. Nach dem vorzeitigen Aus im DFB-Pokal sind die beiden verbliebenen Titelchancen somit weiterhin intakt.

Das ist der eine Teil der Wahrheit, der andere lautet: Der FC Bayern ist völlig außer Form. Dank des komfortablen Vorsprungs sollte der Meistertitel zwar dennoch gelingen. Eine Teilnahme am Finale dahoam in der Königsklasse erscheint aktuell aber wie reinste Utopie. Und sogar ein Weiterkommen im Achtelfinale gegen Leverkusen oder Atlético Madrid (Auslosung am Freitag im LIVETICKER) unwahrscheinlich.

In der Hinrunde strotze die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany nur so vor Spielfreude, reihenweise gelangen Schützenfeste. Seit der Winterpause baute sie aber kontinuierlich ab. Nur aufgrund der harmlosen Gegner war der Leistungseinbruch zunächst nicht so deutlich zu erkennen. Ausgerechnet in der bis dato wichtigsten Woche der Saison ist der FC Bayern fußballerisch am Tiefpunkt angekommen.