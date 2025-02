Champions League Auslosung für das Achtelfinale: Wann wird ausgelost? Termin, Datum, Ort, Turnierbaum, Modus, mögliche Paarungen, Übertragung im Free-TV und Livestream

Bald sind die Playoffs vorbei, Zeit einen Blick auf die Auslosung des Achtelfinals zu werfen. Alle Infos zur Ziehung gibt es hier bei SPOX.

Am Dienstag (18. Februar) und Mittwoch (19. Februar) finden die Rückspiele der Champions League Playoffs statt. Nur wenig später stehen auch schon die Achtelfinals auf dem Plan, aber diese müssen zuerst ausgelost werden. Wann die Ziehung stattfindet und alle weiteren Infos lest Ihr in diesem Artikel.

Hier bekommt Ihr alle Infos zur Auslosung.