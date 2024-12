"Proaktiv angeboten": McLaren baut kontroversen Heckflügel um - und stellt Forderung

Der Formel-1-Rennstall McLaren, seit dem vergangenen Wochenende Spitzenreiter der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft, modifiziert seinen kontrovers diskutierten Heckflügel. Wie der Automobil-Weltverband FIA am Rande des Großen Preises von Singapur bestätigte, werde das Team um Lando Norris und Oscar Piastri "kleinere Änderungen" vornehmen.

Nach dem Rennen am vergangenen Sonntag in Baku, das Piastri gewonnen hatte, führten konkurrierende Teams an, der Flügel sei möglicherweise illegal, weil bei gewisser Geschwindigkeit Teile des oberen Flügelelements nach oben geklappt seien, auf diese Weise könnte der Luftwiderstand reduziert worden sein und McLaren einen unlauteren Vorteil erzielen. Die Beteiligten beharrten allerdings darauf, dass alle Belastungstests stets bestanden wurden.

"Obwohl unser Heckflügel für Baku den Vorschriften entspricht und alle FIA-Ablenkungstests besteht, hat McLaren nach unseren Gesprächen mit der FIA proaktiv angeboten, einige kleinere Anpassungen am Flügel vorzunehmen", teilte das Team am Freitag mit und ergänzte: "Wir gehen davon aus, dass die FIA auch mit anderen Teams ähnliche Gespräche hinsichtlich der Konformität ihrer Heckflügel führen wird."

Vor dem Nachtrennen in Singapur am Sonntag (14.00 Uhr) liegt McLaren 20 Punkte vor Titelverteidiger Red Bull und 51 vor Ferrari. Norris und Piastri haben in der Fahrer-WM ebenfalls noch Chancen auf den Titel, auch wenn diese Wertung weiter von Max Verstappen angeführt wird.