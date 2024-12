Max Verstappen nur Siebter: Lando Norris in Monza auf der Pole Position

McLaren-Pilot Lando Norris hat sich die Pole Position für den Großen Preis von Italien gesichert und den Druck auf Formel-1-Weltmeister Max Verstappen erhöht.

Der Brite setzte sich im Qualifying auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke in Monza vor seinem australischen Teamkollegen Oscar Piastri und George Russell (England/Mercedes) durch. Für Norris ist es die fünfte Pole seiner Formel-1-Karriere und die vierte der Saison.

Der zuletzt schwächelnde WM-Spitzenreiter Verstappen wurde im Red Bull nur Siebter, noch hinter den beiden Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Carlos Sainz sowie Rekordweltmeister Lewis Hamilton im zweiten Mercedes. Hamilton, der bereits fünfmal in Monza gewann, wird im kommenden Jahr als Ferrari-Fahrer auf den Traditionskurs in der Lombardei zurückkehren. Haas-Pilot Nico Hülkenberg (Emmerich) sicherte sich Startplatz zehn.

Der Argentinier Franco Colapinto, der bei Williams bis zum Saisonende das Cockpit des entlassenen US-Amerikaners Logan Sargeant übernehmen darf, erreichte bei seinem Qualifying-Debüt den 18. Rang vor den erneut abgehängten Sauber-Piloten.

Verstappen hat in der Fahrer-WM vor dem 16. Saisonrennen (Sonntag, 15.00 Uhr/RTL und Sky) noch komfortable 70 Punkte Vorsprung auf Norris, die Überlegenheit des Weltmeisterteams Red Bull ist aber dahin. Verstappen, der seinen vierten Fahrertitel in Folge anstrebt, wartet bereits seit fünf Grand Prix auf einen Sieg. In der Konstrukteurs-WM ist das Polster des Teams auf McLaren gar auf 30 Zähler zusammengeschmolzen.