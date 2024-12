Formel 1: "Es ist frustrierend!" Herber Rückschlag für Lando Norris im Qualifying zum Großen Preis von Aserbaidschan - Max Verstappen auf Platz sechs

Die beiden Titelrivalen erleben ein schwieriges Qualifying. Mann des Tages ist schon wieder Ferrari-Pilot Charles Leclerc.

Lando Norris hatte längst den Helm ausgezogen, saugte enttäuscht an seiner Trinkflasche und verfolgte am Bildschirm, was die Konkurrenz auf dem rasend schnellen Stadtkurs in Baku so trieb.

Max Verstappen indes warf diese große Chance mit einem groben Fahrfehler weg - schon wieder schlüpfte keiner der beiden Titelrivalen in die Hauptrolle der Formel 1.

Stattdessen schrieb Charles Leclerc seine ziemlich besondere Geschichte in Aserbaidschan fort: Zum vierten mal in Folge steht der Ferrari-Pilot beim Straßenrennen auf der Pole Position.

Eine "Lieblingsstrecke" sei Baku für ihn, sagte Leclerc später, "alles hat sich gut angefühlt, das ist wundervoll."