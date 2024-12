"Pro Rennen verliert er eine Million": Ralf Schumacher rätselt über Zukunft von Max Verstappen in der Formel 1

Die Zukunft von Max Verstappen in der Formel 1 ist nach wie vor ungewiss. Experte Ralf Schumacher kann sich vorstellen, dass der Niederländer seinen Rennstall Red Bull verlassen wird.

"Ich bin ich der Meinung, dass immer noch nicht alles in Stein gemeißelt ist, was da in der Zukunft mit ihm passiert", vermutet der Bruder von Redkordweltmeister Michael gegenüber Sky eine große Unzufriedenheit beim 26-Jährigen. "Denn ich glaube, er hat keine Geduld und wird nicht ewig dableiben. Was ich gehört habe, hat Mercedes gesagt: 'Wir haben immer einen Platz frei für dich.'"

Verstappen wurde in den vergangenen Monaten mit mehreren anderen Teams in Verbindung gebracht. Vor allem Mercedes-Teamchef Toto Wolff warb offensiv um die Dienste des 26-Jährigen. Mittlerweile ist aber auch ein Wechsel zu Aston Martin denkbar, wo erst kürzlich Star-Designer und Verstappen-Freund Adrian Newey einen Vertrag unterschrieb.

Für Verstappen könnte auch der finanzielle Aspekt entscheidend werden. "Es wird davon ausgegangen, dass er pro Rennen, welches er nicht gewinnt, eine Million verliert. Das ist ja auch unglaublich. Das ist eine Menge Geld, das ihm da durch die Lappen geht - nebst dem, dass es sportlich nicht mehr läuft", sagte Schumacher.