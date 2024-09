"Tür steht offen": Nach dem Coup mit Adrian Newey flirtet Aston Martin auch mit Max Verstappen

"Wir werden attraktiver in jeder Hinsicht", sagte er am Donnerstag vor dem Grand Prix in Baku (Sonntag, 13.00 Uhr/RTL und Sky), "es ist der Beweis, dass dieses Projekt seine Ziele wirklich erreichen kann."

Ob sich damit auch die Tür zu Weltmeister Max Verstappen öffne, wurde Krack zudem gefragt: "Die Tür für Max Verstappen steht bei jedem Team offen", sagte der Luxemburger. Verstappen steht bei Red Bull bis 2028 unter Vertrag, zuletzt wurde angesichts interner Querelen aber immer wieder über einen vorzeitigen Abschied des Niederländers spekuliert.

Mit Neweys Wechsel von Red Bull zu Aston Martin, ab März 2025 wird er dort aktiv sein, gelten nun auch die Briten als mögliches Ziel Verstappens.

Neweys Ankunft öffne grundsätzlich "viele Türen für die Zukunft", sagte Krack: "Das macht einen Unterschied, auch mit Blick auf das Selbstbewusstsein. Aston Martin verwandelt sich in ein Team, das kein Underdog mehr ist. Und das wirkt sich aus auf den künftigen Staff, auf Sponsoren und auf Fahrer."