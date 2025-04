Konflikt zwischen Max Verstappen und Lando Norris eskaliert: Sperre gegen Red-Bull-Pilot gefordert

Nach dem folgenschweren Crash zwischen Max Verstappen und Lando Norris beim Großen Preis von Österreich in Spielberg fordert ein Landsmann des McLaren-Piloten eine Rennsperre für den amtierenden Weltmeister.

"Zu versuchen, ein Auto von der Strecke zu drängen, in das man gerade erst gecrasht ist, während man mit einem Plattfuß auf der Hinterachse fährt, sollte eine sofortige Rennsperre geben", übte der britische Rennfahrer Bradley Philpot auf seinem X-Account scharfe Kritik an Verstappen.

Der Niederländer habe im Duell mit Norris "einen Crash verursacht und dann bewusst das Auto, in das er gecrasht war, auf der Geraden in die Wiese gezwungen. Er ist nicht gereift. Er hatte einfach weniger Konkurrenz in den letzten Jahren", führte Philpot seinen Standpunkt aus.

Verstappen und Norris hatten sich in der Schlussphase des Österreich-GPs ein rundenlanges Rad-an-Rad-Duell an der Spitze geliefert waren sich dabei mehrmals in die Quere gekommen. Als der Engländer in Runde 64 schließlich zum Überholvorgang ansetzte, berührten sich die beiden Boliden nach einem harten Verteidigungsmanöver Verstappens und trugen Reifenschäden davon.

Während der Niederländer seinen Red Bull noch an die Box retten konnte und als Fünfter immerhin noch einige WM-Zähler einsackte, musste Norris das Rennen aufgeben. "Ich bin einfach nur enttäuscht. Ich hätte von Max etwas mehr erwartet. Was er da gemacht hat, das war grenzwertig. Es war etwas dumm und sorglos von ihm", schimpfte der McLaren-Pilot im Anschluss.