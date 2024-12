Formel 1 in Baku: Wo läuft das Qualifying beim GP von Aserbaidschan heute live im Free-TV und Livestream?

Weiter geht es in der Formel 1, in dieser Woche steht der GP von Aserbaidschan an. Wo das Qualifying in Baku heute live im TV und Livestream läuft, erfahrt Ihr hier.

Heute auf dem F1-Programmplan: das Qualifying beim GP von Aserbaidschan. Die Boliden werden ihre Runden auf dem Baku City Circuit drehen, los geht der Spaß um 14 Uhr.

Formel 1 2024, GP von Aserbaidschan (Baku): Der Zeitplan