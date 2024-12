Hiobsbotschaft für Max Verstappen: Weltmeister droht in Brasilien offenbar nächster Rückschlag

Nach den chaotischen Ereignissen in Mexiko wartet auf Max Verstappen in Brasilien womöglich die nächste Hiobsbotschaft.

Max Verstappen droht beim Großen Preis von Brasilien am kommenden Wochenende der nächste Rückschlag im WM-Kampf gegen McLaren Pilot Lando Norris.

Wie Red Bulls Motorsportberater Dr. Helmut Marko gegenüber dem ORF erklärte, könnte dem Niederländer in Sao Paulo eine Strafversetzung in der Startaufstellung winken. Grund dafür ist der nicht mehr voll leistungsfähige Motor, den Verstappen in Mexiko noch nutzte.

"Der Motor, den wir (für den GP von Mexiko; Anm.d.Red.) eingebaut hatten, war nicht mehr für das Rennen gedacht. Und je älter ein Motor wird, desto mehr nimmt seine Leistung ab. Wir haben gesehen, dass uns auf den Geraden drei bis acht Stundenkilometer fehlen", erklärte Marko.