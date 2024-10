"Ich hasse es, wenn er solche Sachen macht": Ist der Red Bull nicht mehr überlegen, packt Max Verstappen im WM-Kampf mit Lando Norris die unfaire Brechstange aus

© getty

Max Verstappen in Mexiko zwei Mal unfair gegen Lando Norris

Die erste Attacke von Kontrahent Lando Norris in Kurve vier der zehnten Runde, die wehrte Verstappen noch in typischer Manier ab, nur war er dieses Mal im Vergleich zum Aufreger von vor einer Woche in Austin den Bruchteil einer Sekunde zu spät dran und hätte dem McLaren-Piloten, der am Scheitelpunkt klar vorne lag, deshalb den nötigen Platz zum Überleben auf der Außenbahn lassen müssen. Schwamm drüber, hätte man da noch sagen können. Solche Sachen passieren halt im Eifer des Gefechts.

Wirklich drüber war dann aber das Manöver einige Augenblicke später. In Kurve sieben startete der Niederländer einen mehr als nur übermotivierten und schlichtweg sehr gefährlichen Versuch, innen am Engländer wieder vorbeizukommen. Er verbremste sich stark, bekam die Kurve nicht und drängte Norris, der nur um ein Haar eine Kollision bei Tempo 200 verhinderte, weit nach außen. Die von der Rennleitung daraufhin ausgesprochene 20-Sekunden-Zeitstrafe mag sich nach viel anhören, war der Situation entsprechend aber absolut korrekt.

War das ganze Gerede von einem "Reifeprozess" also nur dummes Geschwätz? Wurde Verstappen nur deshalb eine Besserung seines Verhaltens attestiert, da er in den letzten Jahren einfach nicht an sein Limit gehen musste und nur aufgrund des deutlich überlegenen Fahrzeugs auch mal zurückstecken konnte? Zumindest macht es diesen Eindruck. Hat er RB-Pilot nicht mehr ein Auto unterm Hintern, welches ihn mit einer Spazierfahrt nach der anderen von Sieg zu Sieg trägt, packt er die unfaire Brechstange aus. Komme, was wolle.