"Ein bisschen kompliziert": Keine klaren Vorgaben bei McLarens neuer Teamorder im WM-Kampf

McLarens neue Teamorder bei der Jagd auf Max Verstappen könnte intern weiterhin für Diskussionen sorgen - denn klare Vorgaben an Lando Norris und Oscar Piastri gibt es nicht.

Die Vereinbarung sei an manchen Stellen "ein bisschen kompliziert", sagte Piastri vor dem Grand Prix in Baku, "wir müssen das noch weiter besprechen."

Norris ist mit 62 Punkten Rückstand erster Verfolger von Red-Bull-Pilot Verstappen, Teamchef Andrea Stella verkündete vor der Reise nach Aserbaidschan daher die neue Herangehensweise. Der Rennstall werde vorerst seine grundsätzliche "Unterstützung auf Lando ausrichten", sagte er - von einer plumpen Teamorder will bei McLaren aber niemand sprechen.

"Ich werde nicht in jedem Rennen für Lando rechts ranfahren", sagte Piastri, "so will keiner von uns beiden Rennen fahren. Es wird nicht jede Entscheidung darauf ausgerichtet sein, dass ich hinter ihm lande, ich möchte selbst ja auch noch Dinge in diesem Jahr erreichen." Jedes mögliche Szenario im Voraus zu besprechen sei zudem "unmöglich", sagte Piastri.