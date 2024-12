"Der größte Tag in der Geschichte des Teams": Hammer-Transfer in der Formel 1 bestätigt

Viele Teams hatten sich um Star-Designer Adrian Newey bemüht. Aston Martin sichert sich schließlich die Dienste des Mastermind.

Für das "größte Teil des Puzzles" und den "Schlüssel zum Erfolg schlechthin" scheut Teamchef Lawrence Stroll weder Mühen noch Kosten. 30 Millionen Pfund, also knapp 35 Millionen Euro, soll Mastermind Adrian Newey bei Aston Martin kassieren.

Im März 2025 steigt der begehrte Star-Designer beim aufstrebenden Formel-1-Team ein: Als "Managing Technical Partner" und Anteilseigner soll Newey das Team in neue Sphären führen. Am Dienstag wurde er bei einer großen Präsentation auf dem Campus in Silverstone vorgestellt.

"Er ist der Beste in dem, was er macht. Niemand kommt ihm nah", sagte Lawrence Stroll: "Er ist ein Gentleman, ein Gewinner, ein Wettkämpfer. Er hat die Leidenschaft und die Sehnsucht nach Siegen."

Zwar steigt am Sonntag (13.00 Uhr/Sky) in Baku der Große Preis von Aserbaidschan, doch die "größte und aufregendste Nachricht der gesamten Formel 1" schreibe sein Team, fügte Stroll an.