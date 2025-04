Eishockey WM: Wo läuft USA vs. Deutschland heute live im Free-TV und Livestream?

Im zweiten Gruppenspiel bei der WM in Tschechien misst sich das DEB-Team mit den USA. SPOX verrät, wo der Kracher live im Free-TV und Livestream zu sehen ist.

Die deutsche Nationalmannschaft ist gestern mit einem 6:4-Sieg gegen die Slowakei in die Weltmeisterschaft in Tschechien gestartet und muss am heutigen Samstag, den 11. Mai, direkt das nächste Spiel in der Gruppe B bestreiten. Dabei wird es nicht unbedingt leichter, denn mit den USA steht ein weiterer Top-Gegner der Mannschaft von Harold Kreis gegenüber, der sein Auftaktspiel gegen Schweden jedoch 2:5 verlor.

Die Partie in der Ostravar Arena in Ostrava geht um 20.20 Uhr los.