WWE, Money In The Bank 2 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Wrestling im TV und Livestream?

Es ist wieder einmal Zeit für eines der größten Wrestling-Highlights des Jahres! In der Nacht von Samstag, 6. Juli, auf Sonntag, 7. Juli, steigt Money In The Bank 2024.

Die 15. Ausgabe des Events findet in der Scotiabank Arena in Toronto statt. Es ist die erste Wrestling-Veranstaltung dieser Art, die in Kanada abläuft.