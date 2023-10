Sensation! Erstmals in der Geschichte findet ein Pay-per-View-Event der WWE in Deutschland statt. SPOX gibt Euch alle Informationen (Datum, Tickets, Ort) zum historischen Kracher der größten Wrestling-Liga der Welt.

Die WWE war schon häufiger in Deutschland zu Gast. Im kommenden Jahr findet aber zum ersten Mal in der Geschichte der größten Wrestling-Liga der Welt auch ein Pay-per-View hierzulande statt.

SPOX gibt Euch alle Informationen zu Datum, Ort und Tickets.

WWE: Sensation in Deutschland! Alle Informationen zum ersten Pay-per-View aller Zeiten - Ort und Datum

Wie die WWE am 25. Oktober mitteilte, steigt das Event am 21. August 2024.

Die größten Superstars der Wrestling-Szene werden sich dann in der Mercedes-Benz-Arena in Berlin die Ehre geben.

Das Pay-per-View - um das Event zum gewünschten Termin zu sehen, muss eine Zahlung getätigt werden - hört auf den Namen "Bash in Berlin".

"Die Ankündigung von 'Bash in Berlin' in Partnerschaft mit Live Nation folgt auf den großen Erfolg mehrerer internationaler WWE Premium Live Events in den letzten 12 Monaten, darunter: 'Elimination Chamber' in Montreal, 'Backlash' in Puerto Rico, 'Night of Champions' in Jeddah und 'Money In The Bank' in London. Außerdem wird Australien Gastgeber von 'Elimination Chamber' sein: In Perth am Samstag, den 24. Februar 2024", hieß es in der Pressemitteilung der WWE.

WWE: Sensation in Deutschland! Alle Informationen zum ersten Pay-per-View aller Zeiten - Tickets

Noch ist unklar, was ein Ticket kostet und ab wann diese erhältlich sind. Allerdings könnt Ihr schon jetzt erste Vorkehrungen unternehmen, um bei dem WWE-Event am Start zu sein.

Ihr könnt Euch schon jetzt registrieren, um die Chance auf den Erwerb eines Tickets zu erhalten. Hier entlang.

WWE: Sensation in Deutschland! Alle Informationen zum ersten Pay-per-View aller Zeiten - welche Stars sind dabei?

Da das Event erst in einigen Monaten stattfindet, ist logischerweise auch noch nicht sicher, welche Stars in Berlin am Start sein werden. Storylines in der WWE und die damit einhergehenden Matches können sich bekanntlich von Tag zu Tag ändern.

Es ist aber davon auszugehen, dass zumindest Gunther einen Spot bekommen wird. Der Österreicher hält aktuell den Rekord für die längste Regentschaft der Intercontinental Championship.

Es ist auch durchaus möglich, dass Gunther im Kampf um einen der wichtigsten WWE-Titel im Main Event steht. In der Vergangenheit kam es häufiger vor, dass die WWE "lokale" Helden als Zugpferd benutzt. Das war bereits in Wales anno 2022 mit dem Schotten Drew McInytre der Fall.

Gunther gehört zu einer Gruppierung "Imperium". Er ist der Leader von Ludwig Kaiser aus Deutschland und Giovanni Vinci aus Italien.

WWE: Sensation in Deutschland! Alle Informationen zum ersten Pay-per-View aller Zeiten - Tour beginnt

Die Verkündung des Sensationerfolgte zum Start der größten Deutschland-Tour seit 20 Jahren. Am 25. Oktober ging es in München in der Olympiahalle durch.

Für die restlichen Events gibt es noch Restkarten an den Abendkassen. Ein Überblick:

26. Oktober 2023: Köln - Lanxess Arena

27. Oktober 2023: Hamburg - Barclays Arena

28. Oktober 2023: Berlin - Mercedes-Benz Arena

WWE, Kalender und Zeitplan 2023/24: Diese Events stehen an