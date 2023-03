WWE WrestleMania 39: Datum, Uhrzeit, Ort, Match Card, Übertragung im TV und Livestream

Nicht mehr lange bis das größte Wrestling-Event des Jahres ansteht: WrestleMania 39! Alle Infos zum Datum, der Uhrzeit, dem Ort, der Match Card und der Übertragung im TV und Livestream bekommt Ihr hier!

Die beiden wichtigsten Tage im Kalender der WWE: WrestleMania 39 steht vor der Tür. Wem das nicht so viel sagt: Das ist die größte Wrestling-Show des Jahres.

Knapp eine Woche müssen Fans noch warten, bis das Spektakel losgeht. Doch wann genau findet das Event in diesem Jahr statt? Wie sieht die Match Card aus? Und wo könnt Ihr es im TV und Livestream sehen? Das und mehr erfahrt Ihr hier!

Getreu dem Motto "WrestleMania Goes Hollywood" findet die diesjährige Ausgabe des Großevents im kalifornischen Inglewood statt. Über zwei Tage verteilt wird es im SoFi Stadion zur Sache gehen, und zwar am 1. und 2. April. Wenn Ihr in Deutschland live dabei sein möchtet müsst Ihr aufgrund der Zeitverschiebung also in den Nächten von Samstag auf Sonntag und von Sonntag auf Montag - jeweils ab ca. 2 Uhr - wach bleiben.

Ursprünglich sollte bereits WrestleMania 37 in Hollywood ausgetragen werden, doch musste die Veranstaltung aufgrund der Corona-Pandemie im Jahr 2021 kurzfristig verlegt werden. Es wird die sechste Ausgabe im Großraum Los Angeles und die Premiere unter dem neuen Chief Content Officer Triple H.

Wie bei den meisten Großevents liegen die Übertragungsrechte für WrestleMania 39 in exklusiver Hand der WWE. Soll bedeuten, dass der Verband die Veranstaltung ausschließlich auf dem hauseigenen WWE Network zeigt.

Für rund zehn Euro monatlich könnt Ihr den Dienst abonnieren, dafür bekommt Ihr neben den Großevents auch die wöchentlichen Shows RAW und Smack Down, sowie Originals und weitere Premium Inhalte. Empfangen könnt Ihr das Ganze auf allen üblichen internetfähigen Endgeräten wie Smart-TVs, PCs, Mobilgeräten oder Konsolen.

Als Host des Events wird "The Miz" durch die beiden Tage führen. Die meisten Matches auf der Match Card stehen bereits, bei den meisten ist allerdings noch unbekannt, ob sie in der ersten oder zweiten Nacht stattfinden. Hier haben wir die Infos für Euch zusammengefasst:

Nacht 1:

Nacht 2:

Noch ausstehend:

Bianca Belair (c) vs. Asuka Singles Match um die WWE Raw Women's Championship

Brock Lesnar vs. Omos (mit MVP) Singles Match

Sheamus vs. Gunther (c) vs. Drew McIntyre Triple Threat Match um die WWE Intercontinental Championship

Trish Stratus, Lita, und Becky Lynch vs. Damage CTRL (Bayley, Dakota Kai, und Iyo Sky) Six-Women Tag Team Match

Finn Bálor vs. Edge Hell in a Cell Match

Ronda Rousey und Shayna Baszler vs. Liv Morgan und Raquel Rodriguez vs. Natalya und Shotzi VS. ein Team TBD Women's WrestleMania Showcase Fatal Four-Way Tag Team Match

Braun Strowman und Ricochet vs. The Street Profits (Angelo Dawkins und Montez Ford) vs. Alpha Academy (Chad Gable und Otis) vs. The Viking Raiders (Erik und Ivar) (mit Valhalla) Men's WrestleMania Showcase Fatal Four-Way Tag Team Match

Kevin Owens und Sami Zayn vs. The Usos (Jey Uso und Jimmy Uso) (c) Tag Team Match um die Undisputed WWE Tag Team Championship