WWE WrestleMania 37: Datum, Termin, Ort, TV-Übertragung

Das größte WWE-Event des Jahres steht unmittelbar bevor! Bei WrestleMania 37 trifft die Creme de la Creme der größten Wrestling-Liga aufeinander. SPOX gibt Euch alle wichtigen Informationen.

Am vergangenen Wochenende wurde mit "WWE Fastlane" das letzte Pay-per-View vor dem Jahreshöhepunkt absolviert. Eine Reihe von Matches für WrestleMania 37 stehen somit fest.

WWE WrestleMania 37: Datum und Termin

Wie schon 2020 wird WrestleMania 37 an zwei Abenden stattfinden: am 10. und 11. April. Deutsche Fans müssen dabei die Zeitverschiebung beachten (jeweils in der Nacht von Samstag auf Sonntag und Sonntag auf Montag).

Für gewöhnlich beginnen die Pay-per-Views der WWE um 1 Uhr nachts. Zuvor wird die Zeit mit einer Kickoff-Show, bei der weniger wichtige Kämpfe ausgetragen werden, verkürzt.

Bislang (Stand: 23. März) ist allerdings noch kein genauer Zeitpunkt bekannt. Durch die Aufteilung auf zwei Tage kommt es in jedem Fall zu kürzeren Abenden. Bei WrestleMania 35 mussten Fans beispielsweise siebeneinhalb Stunden durchhalten.

WWE - WrestleMania 36: Rob Gronkowski wird Champion! © WWE 1/15 Charlotte Flair setzte sich zu Beginn von Tag 2 gegen Supertalent und NXT-Damenchampion Rhea Ripley durch und holte sich so einen weiteren Titel in ihrer Karriere. © WWE 2/15 Einer der Höhepunkte: The Fiend Bray Wyatt schlug John Cena in einem extrem surrealen "Firefly Funhouse Match"... © WWE 3/15 Gronk ist Champion! Ex-NFL-Star Rob Gronkowski fungierte bei WrestleMania nicht nur als Gastgeber, an Tag 2 pinnte er seinen Freund Mojo Rawley und holte sich den 24/7 Title! © WWE 4/15 Edge besiegte seinen ehemaligen Partner Randy Orton in einem Last Man Standing Match. © WWE 5/15 Drew McIntyre bezwang Brock Lesnar im Match um die WWE Championship und holte sich damit seinen ersten ganz großen Titel bei der WWE. Großer Sieg für den Scottish Psychopath! © WWE 6/15 Teil I hatte es auch schon in sich gehabt: Der Undertaker erhob sich aus seinem eigenen Grab, um A.J. Styles in bester Actionfilm-Manier zu erledigen. © WWE 7/15 Der wichtigste Fight des Abends erinnerte mehr an einen Actionfilm als an ein WWE-Event. Ein abgelegener Friedhof diente als Kulisse für den Hauptkampf: Der Undertaker gegen A.J. Styles. © WWE 8/15 Letzterer fand sich schnell zusammengeprügelt in einem leeren Grab wieder. Doch Styles war nicht allein: Seine Kumpels von The O.C. erschienen und lockten den Undertaker in einen Schuppen, wo eine Horde Druiden wartete. © WWE 9/15 Zwar machte der Deadman erwartungsgemäß kurzen Prozess mit den neuen Gegnern, doch Styles nutzte die Gelegenheit, um sich zu erholen. Erst zerschlug er einen Grabstein über dem Untertaker, dann schickte er ihn mit einer Schaufel selbst in das Grab ... © WWE 10/15 Das Ende war das aber noch lange nicht. Der Undertaker erhob sich aus seinem Grab, verfolgte The O.C. auf ein Dach, wo er einen nach dem anderen platt machte. Per Chokeslam schickte er dann Styles endgültig in den Schlaf. © WWE 11/15 Styles landete im leeren Grab, der Undertaker beerdigte ihn - und fuhr in seiner neuen alten Rolle als Biker mit seinem Motorrad davon. Für ihn war es der 25. Sieg in seinem 27. Kampf. © WWE 12/15 Die restlichen Kämpfe des ersten WrestleMania-Abends fanden im WWE Performance Center in Florida statt. Einen schlechten Tag erwischte ganz offensichtlich Bill Goldberg. © WWE 13/15 Erst vor wenigen Wochen holte sich die Wrestling-Legende in Saudi-Arabien die Universal Championship - nach nur drei Minuten war er den Titel gegen The Monster Among Men Braun Strowman aber auch schon wieder los: "Das Monster lebt!" © WWE 14/15 Einen weiteren Titelwechsel gab es im Tag-Team der Frauen. Alexa Bliss und Nikki Cross besiegten die Kabuki Warriors Asuka und Kairi Sane, während Becky Lynch ihren RAW-Titel verteidigte. © WWE 15/15 Als Moderator der Show war Rob Gronkowski mittendrin im Geschehen. Der Ex-NFL-Star schlug R-Truth während eines Interviews zu Boden und wollte sich dessen 24/7-Title sichern - doch sein Kumpel Mojo Rawley schnappte ihm den Gürtel wieder weg.

WWE WrestleMania 37: Wo findet das Event statt?

WresteleMania 37 findet mit einem Jahr Verzögerung im Raymond James Stadium in Tampa, die Heimspielstäte von den Super-Bowl-Siegern Tampa Bay Buccaneers, statt. Bereits im Vorjahr hätte das größte WWE-Event des Jahres dort steigen sollen.

Aufgrund der Corona-Pandemie entschied man sich aber für einen Standortwechsel ins Performance Center in Orlando. Dort fanden nahezu alle Shows in den vergangenen zwölf Monaten statt.

Das Besondere: Das größte Highlight der Wrestlingszene soll trotz Corona vor Fans stattfinden. Die Arena fasst offiziell 65.890 Plätze, die WWE hofft auf etwa 30.000 Zuschauer. Der Super Bowl Anfang des Jahres soll als Vorbild dienen. Damals waren 25.000 Menschen vor Ort, die das NFL-Finale mit Masken und Abstand live im Stadion verfolgt hatten.

© getty Edge gewann den Royal Rumble und steht somit im Main Event.

WWE WrestleMania 37: TV-Übertragung und Livestream

WrestleMania 37 wird in Deutschland, Österreich und der Schweiz nicht wie gewohnt im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt. Doch auch kein bekannter Pay-TV-Sender besitzt die Rechte an der Übertragung.

Bezahlsender Sky, der zuvor alle Pay-per-Views bei Sky Select ausgestrahlt hatte, musste sich 2020 zurückziehen. "Die WWE hat sich entschieden, die Übertragungsrechte an den Pay-per-View-Veranstaltungen nicht mehr in die Ausschreibung der Medienrechte für den deutschen Markt mit aufzunehmen. Infolgedessen wird die WWE ab Ende März nicht mehr Teil des Programmangebots von Sky Deutschland sein", schrieb der Sender in einem Statement.

DAZN zeigt hingegen die TV-Shows RAW und SmackDown, hat aber ebenfalls keine Pay-per-Views im Programm. Somit ist WrestleMania 37 nur auf dem Streaming-Portal WWE Network zu sehen.

Für den Streamingdienst benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement für 9,99 Dollar im Monat. Neukunden können den Anbieter für 30 Tage einmalig kostenlos testen.

WWE WrestleMania 37: Diese Matches finden statt

WWE-Chef Vince McMahon ist sich wie so oft vor großen Events nicht sicher, wo die Reise hinführen soll. In den nächsten Tagen kann sich bei Raw und SmackDown (live bei DAZN) noch einiges tun.

Klar ist, dass Bobby Lashley seinen WWE Title gegen Drew McIntyre verteidigen wird. Lashley hatte sich den Titel erst vor einigen Wochen von The Miz geschnappt, der zuvor seinen "Money in the Bank"-Vertrag gegen McIntyre eingelöst hatte.

Zudem stehen das SmackDown Titelmatch der Frauen zwischen Sasha Bank (c) und Bianca Belair und die Titelverteidigung von Raw-Damen-Champion Asuka gegen Rhea Ripley fest. Gleiches gilt für das Raw Tag Team Titelmatch zwischen The New Day (c) und AJ Styles & Osmos.

Das lang erwartete Match zwischen Universal Champion Roman Reigns und Royal-Rumble-Sieger Edge, der 2020 sein Comeback nach einer jahrelangen Zwangspause gegeben hatte, könnte noch prominenten Zuwachs bekommen. Alles deutet darauf hin, dass Publikumsliebling Daniel Bryan ebenfalls an diesem Kampf teilnehmen wird.

Viele Fans sehnen sich allerdings nach einem anderen Kampf. Nach wochenlangem Aufbau durch seine Gefährtin Alexa Bliss feierte The Fiend bei "WWE Fastlane" endlich sein Comeback, nachdem ihn Randy Orton im Dezember lebendig verbrannt hatte. Nun kommt es endlich zum großen Showdown.

Orton war in den vergangenen Wochen immer wieder Opfer von unerklärlichen Ereignissen. Beispielsweise wurde der "Legend Killer" von Hervorwürgen schwarzer Flüssigkeit heimgesucht, was die Wiederauferstehung des Fiend verdeutlichen sollte.

Auf Legenden wie den Undertaker oder John Cena wird nach aktuellem Stand verzichtet. Gastgeber der Doppel-Show sind Titus O'Neil und Hulk Hogan.

WWE WrestleMania 37: Match-Card (23. März)

Insbesondere die Art der Matches kann sich in den kommenen Tagen verändern. Es ist nicht davon auszugehen, dass ausschließlich normale 1-gegen-1-Kämpfe stattfinden werden.