DAZN goes WWE! Monday Night Raw und Smackdown exklusiv live und auf Abruf

WWE-Fans dürfen sich freuen, denn DAZN zeigt ab sofort die wöchentlichen WWE-Shows Raw und SmackDown im Originalton exklusiv live und auf Abruf auf seiner Plattform! Damit wird DAZN in Deutschland, Österreich und der Schweiz zur neuen Heimat der amerikanischen Originalversionen der beiden wichtigsten und größten wöchentlichen Shows der WWE.

Heute Nacht wird die Ringglocke erstmals auf DAZN ertönen und von da an wird der Livesport-Broadcaster 52 Wochen im Jahr Action vom Feinsten live in die Wohnzimmer transportieren. Die beiden wöchentlichen Flagship-Shows von WWE werden in der Nacht von Montag auf Dienstag (Raw) und in der Nacht von Freitag auf Samstag (SmackDown) jeweils um 2 Uhr deutscher Zeit live auf DAZN gestreamt. Alle Fans können dabei den U.S.-Originalkommentar genießen und werden von den beiden Kommentatoren-Teams um Tom Philips, Byron Saxton und Jerry Lawler bei Raw und Michael Cole und Corey Graves bei SmackDown durch die Shows geführt.

Artikel und Videos zum Thema WWE-Superstar Drew McIntyre im Interview: "Es wird wie eine Bar-Schlägerei"

Alle WWE-Fans, die sich nicht die Nächte um die Ohren schlagen wollen, können sowohl Raw als auch SmackDown jederzeit zeitversetzt on-demand bei DAZN erleben. Zusätzlich werden auch die wöchentlichen Highlight-Shows Bottom Line und Afterburn auf der Plattform zur Verfügung gestellt werden. Mit Blick auf den Start der Kooperation können alle DAZN-Nutzer bereits ab heute eine Auswahl an Highlight-Content auf der Plattform finden, z.B. "WWE WrestleMania's Legendary Moments", "WWE SmackDown's Greatest Hits" oder "WWE 24 Kofi Kingston: The Year of the Return".

Rund um WrestleMania: Start mit zwei der wichtigsten Shows des Jahres

Live geht es mit zwei der wichtigsten Shows des gesamten Jahres los. In der Nacht vom 3. auf den 4. April werden in der letzten Ausgabe von SmackDown vor WrestleMania die Weichen für das große Highlight des WWE-Jahres gestellt. Gleich einen Tag nach WrestleMania folgt mit Raw after Mania, der ersten Ausgabe von Raw nach dem Mega-Event, eine der wegweisendsten Raw-Episoden des ganzen Jahres live bei DAZN. Action ist garantiert!

Thomas de Buhr, Executive Vice President DAZN DACH, sagt: "Wir erweitern unser Portfolio bei DAZN um ein absolutes Premium-Recht, das in Deutschland, Österreich und der Schweiz viele Fans begeistert. Es freut uns sehr, die beiden wichtigsten und größten wöchentlichen WWE-Shows allen Fans live und auf Abruf zur Verfügung stellen zu dürfen."

"Wir freuen uns sehr, ein neues Kapitel für WWE in Deutschland aufzuschlagen, indem wir unsere einzigartige Mischung aus actionreicher, familienfreundlicher Sportunterhaltung in das robuste Portfolio von Premium-Sportinhalten auf DAZN einbringen", ergänzt Stefan Kastenmüller, WWE Senior Vice President & Group General Manager EMEA.