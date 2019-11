WWE - NXT TakeOver: WarGames 2019 heute live im TV und Livestream sehen

In der heutigen Nacht zum Sonntag findet das WWE-Event NXT TakeOver: WarGames 2019 statt. Wo die Show im TV und Livestream übertragen wird? Erfahrt Ihr hier!

Die bedeutendsten Events der WWE sind sogenannte pay-per-view-Veranstaltungen. Zu diesen gehört auch NXT TakeOver: WarGames 2019.

WWE, NXT TakeOver: WarGames 2019 - Uhrzeit und Datum

Die diesjährige Ausgabe der WarGames ist die dritte der Chronologie. Gestartet wird sie am Sonntag um 1 Uhr nachts deutscher Zeit in der Allstate Arena in Rosemont, einem Vorort von Chicago. Die Halle bietet 18.211 Zuschauern Platz.

WWE - NXT TakeOver: WarGames 2019 heute live im TV und Livestream

Eine Übertragung im TV wird es nicht geben. Stattdessen müsst Ihr auf den offiziellen Livestream des WWE Networks zurückgreifen, um das Event zu sehen. Das Abo ist mit 9,99 Dollar (umgerechnet rund 9 Euro) im Monat kostenpflichtig, wobei es den ersten Monat für Neukunden gratis gibt.

NXT TakeOver: WarGames - Die Matches im Überblick

Bei dem Event stehen unter anderem zwei der namensgebenden WarGames-Matches auf dem Programm. Zum ersten Mal werden auch Frauen gegeneinander kämpfen.

Dabei steigen NXT Women's Champion Shayna Baszler mit ihren Teamkolleginnen Io Shirai, Bianca Belair und Kay Lee Ray in den Käfig. Für sie geht es gegen Rhea Ripley, Candice LeRae, Tegan Nox und Mia Yim.

Doch natürlich geht es nicht nur bei den Damen zur Sache. Die Herren trumpfen mit The Undisputed Era auf - dieses Team nahm bereits bei den ersten beiden Ausgaben teil. Hier führt Adam Cole seine Mannschaft an.

Alle Matches des Abends gibt es hier im Überblick:

Match #1 #2 WarGames Match Rhea Ripley, Candice LeRae, Tegan Nox, Mia Yim Shayna Baszler, Io Shirai, Bianca Belair, Kay Lee Ray WarGames Match The Undisputed Era (Adam Cole, Bobby Fish, Kyle O'Reilly, Roderick Strong) Tommaso Ciampa, Keith Lee, Dominik Dijakovic und ein noch nicht genannter Wrestler Singles Match Finn Balor Matt Riddle

NXT TakeOver: Alle WarGames-Matches

Ein Blick in die Vergangenheit weist folgende Matches auf: