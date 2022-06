NHL Playoffs 2022, Stanley Cup Finals: Termine, Modus, Übertragung im TV und Livestream

Es ist wieder soweit: In den Stanley Cup Finals als krönender Abschluss der NHL Playoffs 2022 wird die wichtigste Trophäe im Eishockey-Vereinssport ausgespielt. Termine, Modus, Übertragung im TV und Livestream - alle nötigen Infos bekommt Ihr bei SPOX.

Jedes Jahr aufs Neue versprechen die Stanley Cup Finals als die Finalserie der NHL Playoffs hochklassige Matches auf dem Eis und explodierende Stimmung auf den Rängen. Auch in dieser Saison dürfte das nicht anders werden, wenn die Colorado Avalanche auf die Tampa Bay Lightning trifft.

NHL Playoffs 2022, Stanley Cup Finals: Allgemeine Informationen

Einen nahezu unschlagbaren Eindruck erwecken in dieser Saison die Eisjäger aus Denver: Sowohl in der Regular Season als auch in den bisherigen drei Playoff-Runden agierte die Avalanche um die überragende Sturmreihe MacKinnon-Rantanen-Landeskog äußerst stabil. Unter anderem ließ sie auf dem Weg in die Finals die Nashville Predators und die Edmonton Oilers mit dem deutschen Topstar Leon Draisaitl jeweils mit einem "Sweep" abblitzen.

Die Gegner aus Florida musste man schon allein deshalb für diese Saison auf dem Zettel haben, da sie als zweimaliger Champion in die aktuelle Spielzeit gegangen sind. Auf zwei souveräne Stanley-Cup-Erfolge 2020 und 2021 folgte eine nicht lupenreine, aber doch ungefährdete Playoff-Qualifikation in der diesjährigen Regular Season. In den Playoffs konnten sie mit einem klaren 4:0-Erfolg gegen die Florida Panthers als punktbestes Team der regulären Saison ein dickes Ausrufezeichen setzen.

Fast schon skurril mutet es daher an, dass die Tampa Bay Lightning dennoch als leichter Underdog in die Finalserie geht. Passend dazu: Beide direkte Aufeinandertreffen in der bisherigen Runde konnte Colorado für sich entscheiden (4:3 n.P.; 3:2).

NHL Playoffs 2022, Stanley Cup Finals: Termine und Modus

Der Modus für die Stanley Cup Finals ist relativ einfach erklärt: Gespielt wird in einer Best-of-7-Series, es gewinnt also das Team, das als erstes vier Siege erreicht. Dementsprechend kann es zu maximal sieben Partien zwischen der Tampa Bay Lightning und der Colorado Avalanche kommen, vier werden in jedem Fall ausgetragen.

Es zählt demnach jedes einzelne Spiel, ein entscheidender Einfluss kann da durchaus dem Publikum zukommen. Die Finalspiele werden nicht etwa auf neutralem Boden ausgetragen, vielmehr wechselt das Heimrecht immer zwischen den Teams. Nach zwei Spielen in Denver finden Game 3 und 4 in der Halle der Lightning statt, bevor wieder in Colorado gespielt wird. Da die Avalanche in der Regular Season mehr Siege geholt hat als Tampa Bay, hätte sie für ein mögliches Spiel 7 das Heimrecht.

Die erste Partie der Serie findet dabei am Donnerstag, den 16. Juni (MEZ) in der Ball Arena in Denver, Colorado statt.

Die weiteren Termine der Finals findet Ihr in der folgenden Tabelle:

Spiel Zeit (MEZ) Heimteam Ort 1 16.06.2022, 2:00 Uhr Colorado Avalanche Ball Arena, Denver 2 19.06.2022, 2:00 Uhr Colorado Avalanche Ball Arena, Denver 3 21.06.2022, 2:00 Uhr Tampa Bay Lightning Amalie Arena, Tampa 4 23.06.2022, 2:00 Uhr Tampa Bay Lightning Amalie Arena, Tampa 5 (falls nötig) 25.06.2022, 2:00 Uhr Colorado Avalanche Ball Arena, Denver 6 (falls nötig) 27.06.2022, 2:00 Uhr Tampa Bay Lightning Amalie Arena, Tampa 7 (falls nötig) 29.06.2022, 2:00 Uhr Colorado Avalanche Ball Arena, Denver

NHL Playoffs 2022, Stanley Cup Finals: Übertragung im TV und Livestream

Wer sich mit den packenden Stanley Cup Finals in den nächsten Tagen die Nächte um die Ohren schlagen möchte, hat dazu verschiedene Möglichkeiten sowohl im TV als auch im Livestream.

NHL Playoffs 2022, Stanley Cup Finals: Übertragung im TV

Sogar im Free-TV können Interessierte teilweise dabei sein, denn der Spartensender ProSiebenMAXX übertragt ein Spiel pro Woche garantiert live. In den Finals zeigt der Sender definitiv das Spiel 4 der Serie am 23.06.. Insgesamt könnt Ihr damit über die Saison verteilt bis zu 19 Spiele auf ProSiebenMaxx schauen.

Eine weitaus breitere Auswahl bietet der Pay-TV-Sender Sky, der insgesamt 300 Spiele über die gesamte Saison live gezeigt hat. Auch die gesamte Finalserie könnt Ihr über den Sender im linearen TV verfolgen.

© getty In der Regular Season behielt die Colorado Avalanche in beiden Duellen mit den Tampa Bay Lightning die Oberhand.

NHL Playoffs 2022, Stanley Cup Finals: Übertragung im Livestream

Beide Sender bieten parallel zum TV-Programm auch Streamingoptionen an. Über ran.de oder die ran-App könnt Ihr den kostenlosen Stream von ProSiebenMAXX empfangen.

Sky bietet allen Kundinnen und Kunden gleich zwei Optionen: Sowohl über SkyGo als auch über WOW (ehemals SkyTicket) lassen sich alle Spiele problemlos schauen.

NHL Playoffs 2022, Stanley Cup Finals: Die Wege in die Stanley Cup Finals

Colorado Avalanche:

Runde Team Gegner Ergebnis 1 Colorado Avalanche Nashville Predators 4:0 2 Colorado Avalanche St. Louis Blues 4:2 3 Colorado Avalanche Edmonton Oilers 4:0 4 Colorado Avalanche Tampa Bay Lightning tba

Tampa Bay Lightning: