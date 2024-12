"Alles in unser Macht Stehende versucht": ELF-Commissioner Patrick Esume appelliert im Zoff an AFVD

AFVD schmeißt Deutschlands Nationaltrainer raus

Die ELF habe "alles in unserer Macht Stehende versucht und immer wieder die Hand ausgestreckt, das Präsidium und der Präsident wollten diese Hand auch nehmen und zusammen den Sport nach vorne treiben. Aber wenn der Rest des Verbands dann nicht möchte, dann sind auch ihm die Hände gebunden", ergänzte Esume und betonte: "Da muss man auch die Konsequenz daraus ziehen, wenn Trainer aus der Nationalmannschaft geschmissen werden, weil sie in der European League of Football tätig sind. Was für mich einfach bizarr ist. Aber wir haben mit dem Präsidium als Liga ganz klar kommuniziert. Es wurde jetzt wieder bestätigt als Präsidium. Lasst uns, wenn ihr bestätigt werdet und weiterarbeitet, lasst uns bitte an den Tisch zurückkommen. Und wann immer ihr mit uns endlich am Football gemeinsam arbeiten wollt, lasst es uns machen."

Zuletzt hatte Shuan Fatah sein Amt als Deutschlands Football-Nationaltrainer verloren, nachdem er im September verkündet hatte, in der nächsten Saison die Hamburg Sea Devils zu trainieren. Ein Unding für den AFVD. "Die Anforderungen an die Nationalmannschaft sind hoch, und eine Doppelbelastung lässt sich mit diesen Ansprüchen langfristig nicht vereinbaren", hieß es in einem Statement zur Trennung.