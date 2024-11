Streit zwischen ELF und Football-Verband eskaliert: Shuan Fatah als Trainer der deutschen Football-Nationalmannschaft entlassen

Shuan Fatahs Zeit als Trainer der deutschen Football-Nationalmannschaft ist vorbei. Das hat der American Football Verband Deutschland (AFVD) offiziell mitgeteilt. Als Grund wird Fatahs Engagement in der European League of Football (ELF) angeführt.

Fatah hatte erst im September bekannt gegeben, in der nächsten Saison die Hamburg Sea Devils in der ELF zu coachen. Für den AFVD war damit eine Grenze überschritten, die damit entstehende Doppelbelastung unvereinbar. "Die Anforderungen an die Nationalmannschaft sind hoch, und eine Doppelbelastung lässt sich mit diesen Ansprüchen langfristig nicht vereinbaren", erklärte AFVD-Vizepräsident Andreas Kegelmann.