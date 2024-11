NFL News und Gerüchte: Nächste Hiobsbotschaft für Dallas Cowboys - Christian McCaffrey vor Comeback

© getty

NFL, News: Arizona Cardinals holen Pass Rusher vor Trade Deadline

Am Dienstag ist Trade Deadline, also der letzte Tag der Saison, an dem sich die NFL-Teams noch per Trade verstärken dürfen. Einen Tag zuvor machten die Arizona Cardinals (5-4) Nägel mit Köpfen und holten Pass Rusher Baron Browning von den Denver Broncos. Im Gegenzug erhalten die Broncos einen Sechstrundenpick im kommenden Draft.

Browning hat in fünf Spielen in dieser Saison noch keinen Sack verzeichnet, der Outside Linebacker fängt aber einige Verletzungen in der D-Line der Cardinals auf. Sein Vertrag läuft nach der Saison aus.

Die Cardinals führen die NFC West aktuell an, aber auch die 49ers, Rams (je 4-4) und Seahawks (4-5) haben noch alle Chancen.