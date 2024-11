"Wir sind für Siege geschaffen!" So erreichen Amon-Ra St. Brown und die Lions den Super Bowl

© getty

NFL, Week 9 - Erkenntnis: Die Detroit Lions erreichen den Super Bowl

Es gibt Coaches, für die würde man ohne zu zögern mit dem Kopf durch die Wand rennen. Dan Campbell ist so einer. Ein Berg von einem Mann, fast zwei Meter groß und gefühlt eineinhalb Meter breit, mit rauer Reibeisenstimme und dem Charisma eines Predigers . Ein "Football Guy", wie er im Buche steht, mit zehn Jahren Erfahrung NFL als Spieler und mittlerweile über 14 Jahren Erfahrung als Coach in diversen Rollen. Wenn ein Dan Campbell dir in der Kabine zuruft: "Wir sind dafür geschaffen. Wir können überall spielen, ob im Schnee, im Regen oder im Schlamm. So sind wir einfach. Wir sind für Siege geschaffen!", - dann glaubst du daran.

Die Detroit Lions glauben längst daran. Letzte Saison fehlte ein Schritt zum Super Bowl, dieses Jahr ist man gefühlt einen Schritt weiter - mindestens. Wie unerschütterlich der Glaube an die eigene Stärke ist, zeigte Wide Receiver Amon-Ra St. Brown, der beim Division-Rivalen im legendären Lambeau Field mit einem Hoodie auftauchte, auf dem die Worte "Greenbay sucks" aufgedruckt waren. Erklären kann man das eigentlich nur durch Genie oder Wahnsinn, auf jeden Fall aber durch die Überzeugung "Ihr habt keine Chance gegen uns." So war es dann auch: Kälte, Wind und Regen machten den Gästen nichts aus, nach drei Vierteln stand es 24:6 für die Lions. Amon-Ra St. Brown hatte zu diesem Zeitpunkt in seinem sechsten Spiel in Folge einen Touchdown gefangen - und die letzten 30 Pässe (!) in seine Richtung.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf SPOX.com) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

"Wir wissen, dass wir Killer sind, Mann", tönte Cornerback Amik Robertson. "Killer erledigen ihr Opfer. Das tun wir auch. Wir müssen sie einfach weiter auftürmen." Sieben waren es in den ersten acht Spielen, der beste Saisonstart der Lions seit 1956. Nur einmal verlor man knapp gegen die Tampa Bay Buccaneers (16:20 in Week 2).

Die Vikings (6-2) und Packers (6-3) sind in der NFC North noch in Schlagdistanz, aber in Detroit hat man größere Ziele. Vor den Gegnern in der eigenen Division muss man sich nicht fürchten, und auch darüber hinaus sieht der Spielplan freundlich aus: Keine Ravens, keine Chiefs, keine Commanders ... der schwerste Gegner könnten die Buffalo Bills sein, die in der Woche vor Weihnachten in die Motor City reisen. Die Lions sind aktuell eindeutig das beste Team der NFC und haben beste Chancen auf den Top-Seed. Dann würde man bis zum Super Bowl nur in eigener Halle spielen. Wobei: Regen, Schnee und Schlamm wären für Campbell auch kein Problem ...