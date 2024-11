NFL News: Head Coach Dennis Allen entlassen! New Orleans Saints ziehen nach sieben Pleiten in Serie Reißleine

"Wir sind für Siege geschaffen!" So erreichen Amon-Ra St. Brown und die Lions den Super Bowl

Die New Orleans Saints setzen nach zuletzt sieben Pleiten in Serie in der Regular Season der NFL Head Coach Dennis Allen vor die Tür. Die Franchise bestätigte am frühen Abend (MEZ) entsprechende Berichte von ESPN und dem NFL Network unter Berufung auf nicht genannte Quellen.

Nach zwei Siegen zum Saisonstart befinden sich die Saints in einer schweren Krise. Zuletzt verlor die Franchise aus New Orleans knapp mit 22:23 gegen die Carolina Panthers, die zuvor erst ein Spiel gewonnen hatten. Beide Teams stehen nun mit einer Bilanz von 2-7 da.

Allen hatte sein Amt erst im vergangenen Jahr von Sean Payton übernommen, nachdem er zuvor sechs Jahr lange als Defensive Coordinator für die Saints gearbeitet hatte. Seine persönliche Bilanz: 18 Siege und 25 Niederlagen.