"We'll do it again, baby": Sind alle Plätze der NFL Playoffs bereits vergeben?

NFL, Week 11 - Zitat der Woche: Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs)

Das Selbstvertrauen des Patrick Mahomes kann so schnell nichts erschüttern. Ja, es gab beim 21:30 in Buffalo schon die vierte Regular-Season-Niederlage in Folge gegen die Bills. Deren Quarterback Josh Allen schob sich im Kampf um den MVP-Award weiter nach vorn, während Mahomes (15 TDs, 11 INT) damit endgültig nichts mehr zu tun haben sollte. Selbst die gefürchtete Defense der Chiefs ließ zum ersten Mal seit dem Super Bowl vor zwei Jahren wieder 30 Punkte zu.

Und doch sprach Mahomes' Botschaft an Allen beim Handshake nach der Partie Bände. "We'll do it again, baby", raunte er seinem Dauerrivalen zu. Mit anderen Worten: Wir sehen uns im Januar in den Playoffs. Und da herrschen bekanntlich andere Gesetze: 27:24, 42:36 und 38:24 lauteten die Ergebnisse in den letzten vier Jahren in der Postseason. Allesamt Siege für KC. In den Playoffs ist der dreifache Champion Mahomes immer noch der große Bruder.

Kommt es im Januar zum erneuten Aufeinandertreffen? Verteidigt man die beiden Top-Seeds in der AFC gegen den Verfolger aus Pittsburgh, wäre es wie vier Jahre zuvor erneut das AFC Championship Game. Ein Hauch von Tom Brady vs. Peyton Manning: In der berühmten Rivalry gewann Brady neun von zwölf Spielen in der Regular Season, aber nur zwei von fünf Playoff-Duellen. Zu diesem Level fehlen Mahomes und Allen aber noch ein paar Jahre - und zu früh freuen will man sich auch nicht. "Wenn man sich unsere Geschichte anschaut, treffen wir uns immer wieder in den Playoffs", gab Allen zu. "Aber so weit sind wir noch nicht. Darauf konzentrieren wir uns, wenn es so weit ist."