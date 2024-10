Wenige Yards, dafür viele Picks - Patrick Mahomes schwächelt! Die Stats Leader nach Week 4

© getty

NFL, Stats-Leader nach Week 4: Quarterback-Interceptions

Platz 1 : Will Levis (Tennessee Titans), Anthony Richardson (Indianapolis Colts): je 6 Interceptions

: Will Levis (Tennessee Titans), Anthony Richardson (Indianapolis Colts): je 6 Interceptions Platz 3: Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs): 5 Interceptions

Platz 1 für Levis ist hingegen keine Überraschung: Der 25-Jährige ist kurz davor, seinen Platz in Nashville an Mason Rudolph zu verlieren. Bei Anthony Richardson ist die Sachlage eine andere: Aufgrund seiner noch geringen Erfahrung muss der physisch so starke QB aus Florida als Entwicklungsprojekt betrachtet werden. Die Indianapolis Colts haben im zweiten Jahr in Folge den wohl besten Backup zur Verfügung, nach Gardner Minshew ist es in dieser Saison Joe Flacco.

Was durchaus überrascht: Nach zwei Second-Year-QBs mit starkem Arm folgt direkt Mahomes, der beste Spieler der Liga. Noch sind die Chiefs ungeschlagen, aber überragt hat Mahomes bislang ganz sicher nicht. PS: Wer Rookie-QB Bo Nix in dieser Kategorie vermisst - er steht bei vier Picks. Einen Starting-QB komplett ohne Interception gibt es übrigens nicht mehr.