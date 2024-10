"Aus dem Kontext gerissen": Buccaneers-Quarterback Baker Mayfield rudert nach Kritik an Tom Brady zurück

© getty

NFL, News: Comeback von Christian McCaffrey bei den 49ers rückt näher

Aufgrund von Problemen an der Achillessehne hat Running Back Christian McCaffrey bei den San Francisco 49ers in dieser Saison noch nicht spielen können. Manche fürchteten sogar ein komplettes Saisonaus, als sich der "Offensive Player of the Year" von 2023 vor einer Woche in Deutschland behandeln ließ. Jetzt sind die Prognosen aber offenbar wieder deutlich positiver: Laut Ian Rapoport vom NFL Network rechnet man "spätestens" Anfang November mit seiner Rückkehr.

Head Coach Kyle Shanahan verriet derweil, dass "CMC" mit beiden Achillessehnen Probleme hat. "Es ging mit einer los, dann überkompensiert man mit der anderen", erklärte er. "Es macht vor allem eine Probleme, aber er hatte die Entzündung in beiden." General Manager John Lynch will den Superstar langsam aufbauen. "Er ist ein Gamechanger für uns, aber wir wollen ihn gesund zurückhaben. Wir werden uns die nötige Zeit dafür nehmen, je nachdem, wie lange es dauern wird", sagte er in der "Murph and Markus"-Show.

Nach vier Spielen stehen die Niners bei einer ausgeglichenen Bilanz (2-2). Am kommenden Sonntag empfängt man die Cardinals, anschließend geht es zu den Seattle Seahawks.