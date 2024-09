"Diese Entscheidung gibt uns die beste Chance": Neuer Tiefpunkt für Panthers-QB Bryce Young - drei Star-Receiver verletzt

NFL, News: Carolina Panthers sägen Quarterback Bryce Young ab - Andy Dalton übernimmt

Die Carolina Panthers haben nach zwei klaren Niederlagen zum Saisonauftakt Konsequenzen gezogen und tauschen ihren Quarterback aus: Wie Head Coach Dave Canales am Montag bekanntgab, wird Ersatzmann Andy Dalton am kommenden Sonntag ggegen die Las Vegas Raiders starten. Die bisherige Nummer 1 Bryce Young muss auf die Bank.

Für Young, den Top-Pick im Draft 2023, ist es ein neuer Tiefpunkt. Der 23-Jährige hatte in der vergangenen Saison alles andere als überzeugt, 2024 sollte es aber endlich bergauf gehen. Davon war in zwei Spielen nichts zu sehen: In zwei Spielen kommt er auf nur 244 Passing Yards bei keinem Touchdown und drei Interceptions. Sein Quarterback Rating steht bei 44,1, die Panthers verloren zweimal deutlich (10:47 gegen die Saints, 3:26 gegen die Chargers) und konnten von 22 Third Downs nur zwei in neue Versuche verwandeln.

"Am Ende ist das meine Entscheidung", sagte Canales, der den QB-Wechsel unter anderem mit General Manager Dan Morgan diskutiert hatte. "Meine Hauptverantwortung ist es, den Panthers zu Siegen zu verhelfen. Diese Entscheidung gibt uns die beste Chance." Ob es sich um einen langfristigen Wechsel handeln würde, verriet Canales nicht. Laut ESPN wurde Young von der Entscheidung "überrumpelt", am Sonntag schien ihm Canales noch das Vertrauen auszusprechen. Was sich geändert hatte? "Ich habe mir das Spiel noch einmal angeschaut, habe mir Gedanken gemacht, wir haben alle darüber gesprochen und ich habe die beste Entscheidung für das Team getroffen."

So darf nun der 34 Jahre alte Veteran Andy Dalton ran. "Als ich hierher kam, war ich nicht sicher, ob ich eine neue Möglichkeit als Starter bekommen würde", sagte die "Red Rifle". "Es ist eine schwere Situation. Ich habe schon beide Seiten erlebt", zeigte er Mitgefühl für Young, "das ist hart für alle. Aber ich freue mich natürlich."