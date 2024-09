"Das kann man sich in dieser Liga nicht erlauben": Panik-Index aller NFL-Teams mit 0-2-Bilanz - wo die Saison bereits verloren ist

© getty

Carolina Panthers

Ergebnisse: 10:47 vs. Saints (A), 3:26 vs. Chargers

10:47 vs. Saints (A), 3:26 vs. Chargers Nächste Gegner: Raiders (A), Bengals, Bears (A)

Ein Touchdown in zwei Spielen. 2/22 bei Third Down. Zwei erste Halbzeiten mit insgesamt sieben First Downs und einem Punkteverhältnis von 3:50 (insgesamt 13:73). Desaströse Werte in der Defensive, im Pass Blocking und Run Blocking. Seit 2019 ist kein Team mehr so schwach in eine Saison gestartet. Noch schlimmer: Eigentlich macht in Carolina überhaupt nichts Hoffnung. Es lag nicht alles an Quarterback Bryce Young, aber der brachte es gegen die Chargers mit 18 Completions auf gerade mal 84 Yards Raumgewinn - Negativrekord in der Geschichte der Liga.

Man kann Head Coach Dave Canales nicht vorwerfen, dass er es in Week 3 mit Youngs Ersatzmann Andy Dalton versuchen will. Der Rotschopf ist mit seinen 36 Jahren immer noch ein solider Backup, so kann man zumindest den Rest des Kaders auswerten und Young mit einer längeren Pause vielleicht noch retten. Vielleicht. Realistisch gesehen spricht alles dafür, dass die Panthers 2025 einen neuen QB draften werden. Mit dem ersten Pick. Denn: Einen QB als Top-Pick im Draft auf die Bank zu schicken, und zwar nicht verletzungsbedingt, das gab es laut ESPN in der Draft-Ära (seit 1967) noch nie.

Panik-Index: 10/10 (Nur noch 15 Spiele, dann ist es endlich vorbei)