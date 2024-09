Analyse der ungeschlagenen NFL-Teams: Warum die Saints die größte Überraschung der Saison sind

Playoff-Chancen in der NFL: 2-0 ist noch keine Garantie

Wie wir am Dienstag in der Betrachtung der neun Teams mit 0-2-Bilanz gelernt haben, ist ein Fehlstart in den ersten beiden Saisonwochen nur noch selten aufzuholen: Knapp über zehn Prozent aller Teams mit zwei Niederlagen zum Auftakt schafften seit 1990 noch den Sprung in die Playoffs. Wie aber sieht es im umgekehrten Fall aus?

Seit dem Zusammenschluss von NFC und AFC im Jahr 1970, dem sogenannten "Merger", sind insgesamt 411 Teams mit 2-0 in die Saison gestartet. Davon schafften am Ende 262 Teams den Einzug in die Postseason, das macht genau 63,7 Prozent. Heißt: Statistisch gesehen würden von den neun unbesiegten Teams drei am Ende leer ausgehen.

Zuletzt lief es allerdings etwas besser: 2022 schafften alle fünf 2-0-Teams den Einzug in die Playoffs, in der vergangenen Saison waren im Januar sechs von acht Teams noch dabei. Welchen Teams trauen wir in dieser Saison am meisten zu?