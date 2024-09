"Das ist eine Championship-Truppe": Von wegen Super-Bowl-Blues - die San Francisco 49ers sind auch in diesem Jahr ein Contender

© getty

Klare Niederlage: Den New York Jets fehlen die zweiten Optionen

Für die Jets, die ebenfalls Super-Bowl-Ambitionen hegen, war es ein guter Anschauungsunterricht. "Das ist eine Championship-Truppe. Sie haben uns gezeigt, was Championship-Football ausmacht", sagte Saleh anerkennend.

Zumindest in Sachen Titelfenster geht es beiden Teams ähnlich. Zwar will Rodgers nach eigener Aussage noch einige Jahre spielen, aber angesichts seines Alters sollte man nicht groß über diese (und vielleicht nächste) Saison hinaus planen. Bei seinem Comeback nach dem erlittenen Achillessehnenriss im Auftaktspiel 2023 lieferte der mittlerweile 40 Jahre alte Quarterback eine sehr respektable Leistung ab. Über viel Mobilität verfügt er aber freilich nicht mehr, und so geriet er einige Male unter großen Druck, weil die mittelmäßige O-Line mehrfach in Schwierigkeiten geriet. Immerhin: Aus der Pocket heraus kann Rodgers das Feld weiterhin hervorragend lesen.

Das größte Problem der Jets besteht darin, dass ihnen anders als den Niners die zweiten und dritten Optionen fehlen. In der Offensive ist Garrett Wilson aktuell der einzige hochkarätige Wide Receiver, im Running Game wird es hinter Breece Hall dünn. Der beste Beweis: Rodgers' Touchdown-Pass zu seinem langjährigen Mitstreiter Allen Lazard war das erste erfolgreiche Play der Jets, bei dem weder Wilson noch Hall involviert waren - und zwar kurz vor Ende des 3. Viertels.

Zu Beginn der Partie im Levi's Stadium harmonierten gerade Rodgers und Wilson gut miteinander. Doch als die Niners zunehmend in der Lage waren, den Receiver aus dem Spiel zu nehmen, fehlten seinem Quarterback die Alternativen. Eine mögliche Nummer zwei im Depth Chart ist Veteran Mike Williams, welcher jedoch nach einer Knieoperation gerade erst sein Comeback gefeiert hat: Der 29-Jährige sah nur wenige Snaps und wurde kein einziges Mal angespielt.

Die hochgepriesene Jets-Defensive lieferte ebenfalls nur selten ab. Gerade in der Verteidigung der Laufspielzüge wurde das Team aus East Rutherford physisch dominiert, Mason holte stolze 94 seiner 147 Yards "before Contact". Im Pass Rush fehlte der weiter streikende Defensive End Haason Redick. Gleichzeitig musste die eigentlich so starke Secondary Federn lassen: Die Jets verfügen auf dem Papier über die beste Cornerback-Cornerback-Nickel-Kombo der Liga, aber aus diesem Trio darf keiner fehlen. Als Top-Corner Sauce Gardner im 2. Viertel für neun Snaps draußen war, weil er sich nach einem Tackle erholen musste, brachte Purdy prompt sechs Pässe in Serie an den Mann.