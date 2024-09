"Ich muss mich besser verhalten": Tyreek Hill gibt Fehler bei Polizeikontrolle zu - Ravens-Star erhebt schwere Vorwürfe gegen die Chiefs

© getty

NFL, News: Tyreek Hill gibt Fehler bei Polizeikontrolle zu

Wide Receiver Tyreek Hill von den Miami Dolphins hat sich erneut zu seiner kurzzeitigen Festnahme bei einer Polizeikontrolle kurz vor dem Spiel in Week 1 gegen die Jacksonville Jaguars geäußert. Der 31-Jährige war von Polizisten zu Boden gedrückt worden und bekam Handschellen angelegt, die Aufnahmen der Körperkameras hatten für massive Kritik gesorgt.

"Ich muss sagen, dass ich mich besser hätte verhalten können", sagte Hill am Mittwoch. "Ich hätte meine Scheibe in diesem Moment unten lassen sollen." Er habe keine Aufmerksamkeit erregen wollen. "Ich muss mich an die Regeln halten. Das tun, was alle anderen tun würden."

Das entschuldige aber nicht die Aktion der Beamten: "Gibt das ihnen das Recht, mich zu verprügeln? Auf keinen Fall." Die veröffentlichten Aufnahmen hätten ihn "geschockt": "Was hätten sie getan, wenn es die Körperkameras nicht gegeben hätte?"

Über seinen Anwalt hatte Hill am Dienstag öffentlich die Entlassung eines der Polizisten gefordert. Das bekräftigte er einen Tag später: "Er muss weg. Er hat nicht nur mich schlecht behandelt, sondern auch meine Teamkollegen respektlos behandelt." Zwei Dolphins-Spieler hatten gehalten, um Hill zu unterstützen, einem wurden dabei ebenfalls kurzzeitig Handschellen angelegt. "Was haben sie denn verbrochen", fragt Hill. "Sie waren einfach nur auf dem Gehweg."

Hill erklärte, er werde keinen Protest anstrengen oder sich der "Defund the Police"-Bewegung anschließen. Er selbst wolle eines Tages Polizist werden, betonte er. Aber wie im Football müsse man die Aufnahmen auswerten "und daraus lernen".