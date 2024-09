NFL Power Ranking zum Start der Saison 2024: Wer kann die Kansas City Chiefs daran hindern, Geschichte zu schreiben?

© getty

NFL Power Ranking - Platz 26: Tennessee Titans

Saison 2023: 6-11, Playoffs verpasst

6-11, Playoffs verpasst Motto für 2024: "Vielleicht ist Will Levis tatsächlich die Antwort?"

Quarterback Will Levis war in seiner Rookie-Saison respektabel, mehr allerdings auch nicht. Ob er für die Titans die langfristige Lösung sein kann, darüber sollte die Saison 2024 Auskunft geben. Untätig waren die Titans in der Offseason zudem nicht: Die Secondary wurde komplett neu aufgestellt, Receiver Calvin Ridley kam aus Jacksonville. Wenn man bedenkt, dass Tennessee in der letzten Saison gleich sieben One-Score-Games verloren hat (zwei in Overtime), sollte man in der AFC South nicht chancenlos sein. Ob das Experiment mit dem neuen Head Coach Brian Callahan als Playcaller funktionieren wird, muss sich aber noch zeigen.

NFL Power Ranking - Platz 25: Las Vegas Raiders

Saison 2023: 8-9, Playoffs verpasst

8-9, Playoffs verpasst Motto für 2024: "Wir wissen auch nicht, worauf wir uns freuen sollen"

Die Raiders haben ein paar durchaus nette Puzzleteile: Wide Receiver Davante Adams, Rookie-TE Brock Bowers, das sehr starke D-Line-Duo Maxx Crosby und Christian Wilkins. Aber was nützt es, wenn man mit den Quarterbacks Gardner Minshew und Aidan O'Connell in die Saison geht? Mit einem Offensive Coordinator Luke Getsy, der in zwei Jahren bei den Bears wahrlich keine Bäume ausgerissen hat. Im Draft bemühte sich das Front Office nicht um bessere Option under Center, insofern lässt sich ein langfristiger Plan bei den Raiders nicht wirklich erkennen. Wenn Minshew nicht plötzlich zu Tom Brady mutiert, helfen den Raiders eigentlich nur Niederlagen, um nächstes Jahr im Draft den QB der Zukunft auswählen zu können.