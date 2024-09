NFL-Superstar Amon Ra St. Brown: Dem "Sonnengott" fehlt bei den Detroit Lions nur noch Eines

Amon-Ra St. Brown: Er wollte gar nicht zu den Detroit Lions

Drei Jahre können einen gewaltigen Unterschied machen.

Zu diesem Zeitpunkt vor drei Jahren fieberte Amon-Ra St. Brown seinem ersten Einsatz in der NFL entgegen - aber so richtig glücklich war er mit dem Logo auf seinem Jersey noch nicht. "Am dritten Tag des Drafts habe ich meinem Bruder [Equanimeous] gesagt: Wenn es ein Team gibt, zu dem ich nicht will, dann sind das die Lions." So schilderte es der mittlerweile 24-Jährige im April am Rande einer Benefiz-Aktion einer Restaurant-Kette - schließlich spielte EQ damals für die Green Bay Packers, den Erzrivalen aus der NFC North.

Mit dem hätte Amon-Ra gern zusammengespielt, doch als sein Telefon klingelte, zeigte es die 313 an, die Vorwahl aus Detroit: "Ich dachte mir: Das gibt's doch nicht." Der neue General Manager Brad Holmes von den Lions war dran, er draftete den Deutsch-Amerikaner für sein Team - und der war "glücklich, aber gleichzeitig auch unglücklich, weil ich nicht hier herkommen wollte. Aber im Rückblick war es wahrscheinlich das Beste."

Das kann man laut sagen. Die Lions wählten an 112. Stelle im Draft einen Passfänger von USC aus, den die meisten Experten nur als zweite oder gar dritte Option eines Teams betrachteten: 16 Wide Receiver gingen vor Amon-Ra St. Brown vom Board. Doch dieser ließ schon in seinem Rookie-Jahr mit 90 Catches für 912 Yards aufhorchen, bestätigte diese Leistung auch in seiner zweiten Saison und mauserte sich zum absoluten Leistungsträger - und schaffte in seinem dritten Jahr in der Liga den Sprung zum Superstar-Receiver.

Der wiederum hatte erst keine große Lust auf die Lachnummer-Franchise, die in den drei Jahren zuvor jeweils den letzten Platz in der Division belegt hatte und seit 30 Jahren auf einen Playoff-Sieg wartete. Vielleicht auch nicht unbedingt auf die Stadt Detroit selbst, schließlich ist die "Motor City" in den letzten Jahren wirtschaftlich hart abgestürzt. Mittlerweile ist daraus aber eine echte Liebesbeziehung geworden. Und auch eine sportliche Erfolgsgeschichte: Nur hauchdünn verpassten die Lions in der vergangenen Saison den Sprung in den Super Bowl.