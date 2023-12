NFL Regular Season Week 13: Dallas Cowboys gewinnen Shootout gegen Seattle - Eagles empfangen 49ers

Zum Auftakt von Week 13 haben die Dallas Cowboys das Thursday Night Game gegen die Seattle Seahawks gewonnen, dabei bekamen die Zuschauer jede Menge Punkte zu sehen. Am Sonntag steht das Highlight in Philadelphia an, dort empfangen die Eagles die San Francisco 49ers. Spannend wird es auch in Houston und Green Bay. Alle Partien im Überblick.

© getty Freitag, 1. Dezember, 2.15 Uhr Dallas Cowboys (9-3) - Seattle Seahakws (6-6) 41:35 BOXSCORE Spannende Kiste im Palast von Cowboys-Besitzer Jerry Jones: Früh im Schlussviertel stellten die Seahawks durch den dritten Touchdown von Receiver DK Metcalf (134 Yards) auf 35:27, doch Dallas konnte noch zurückschlagen: 4:37 Minuten vor dem Ende warf Quarterback Dak Prescott (299 Yards, 3 TDs) einen Touchdown-Pass auf Jake Ferguson zur Führung, den Rest machte die Defense: In drei Drives in Folge wurden die Seahakws im vierten Viertel bei Fourth Down gestoppt.

Erst zum fünften Mal in der NFL-Historie bekamen die Zuschauer keinen einzigen Punt zu sehen: Beide Teams legten jeweils über 400 Yards Offense auf, den einzigen Turnover des Tages fabrizierte Seattle-QB Geno Smith (334 Yards, 3 TDS, INT), der eine Interception zu Dallas-Corner DaRon Bland warf. Am Ende stand so der 14. Heimsieg für die Cowboys in Folge.

Die haben jetzt zehn Tage Zeit, um sich auf den Division-Knaller gegen die Philadelphia Eagles (10-1) vorzubereiten. Seattle muss nach der dritten Niederlage in Folge um die Playoffs bangen - und nun geht es nach San Francisco.

© getty Sonntag, 3. Dezember, 19 Uhr New England Patriots (2-9) - Los Angeles Chargers (4-7) -:- BOXSCORE New Orleans Saints (5-6) - Detroit Lions (8-3) -:- BOXSCORE New York Jets (4-7) - Atlanta Falcons (5-6) -:- BOXSCORE Pittsburgh Steelers (7-4) - Arizona Cardinals (2-10) -:- BOXSCORE

© getty Tennessee Titans (4-7) - Indianapolis Colts (6-5) -:- BOXSCORE Washington Commanders (4-8) - Miami Dolphins (8-3) -:- BOXSCORE Houston Texans (6-5) - Denver Broncos (6-5) -:- BOXSCORE

© getty Sonntag, 3. Dezember, 22.05 Uhr Tampa Bay Buccaneers (4-7) - Carolina Panthers (1-10) -:- BOXSCORE Sonntag, 3. Dezember, 22.25 Uhr Los Angeles Rams (5-6) - Cleveland Browns (7-4) -:- BOXSCORE Philadelphia Eagles (10-1) - San Francisco 49ers (8-3) -:- BOXSCORE

© getty Montag, 3. Dezember, 2.20 Uhr Green Bay Packers (5-6) - Kansas City Chiefs (8-3) -:- BOXSCORE