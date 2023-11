NFL Regular Season Week 12: Drei Thanksgiving-Duelle mit Lions vs. Packers, Cowboys vs. Commanders und Seahawks vs. 49ers

Drei Duelle am Thanksgiving-Donnerstag, eine Premiere am Freitagmittag und kein Team in der Bye Week. Woche 12 in der NFL hat es in sich! Mit 49ers gegen Seahawks, Texans gegen Jaguars und Eagles gegen Bills gibt es einige explosive Duelle am erweiterten Wochenende. Alle Partien im Überblick.

© getty Donnerstag, 23. November, 18.30 Uhr Detroit Lions (8-2) - Green Bay Packers (4-6) -:- BOXSCORE Die Lions sind das neue Top-Team der NFC North - und das müssen sie nun im direkten Duell mit dem ehemaligen Top-Team aus Green Bay unter Beweis stellen. Packers-QB Jordan Love spielte zuletzt ordentlich und führte sein Team zum Sieg über die Chargers. Wenig verwunderlich immer noch ein Problem: Die Laufverteidigung von Green Bay.

Die Lions-Defense hatte zuletzt vor allem gegen die Läufe von Quarterback Justin Fields massive Probleme (18 Läufe für 104 Yards), vor diese Aufgabe wird Love sie wohl seltener stellen. Der eigene QB Jared Goff sollte sich diesmal aber nicht zunächst drei Interceptions leisten, bevor es zum späten Comeback kommt - ein besseres Team als die Bears wird eine mieserable Turnover-Differenz von 1-4 bestrafen. Donnerstag, 23. November, 22.30 Uhr Dallas Cowboys (7-3) - Washington Commanders (4-7) -:- BOXSCORE Die Giants und die Panthers waren vermutlich keine schweren Gegner für die Cowboys, doch Dallas hat ordentlich abgeliefert. 49 Punkte gegen New York, 33 Punkte gegen Carolina - und jeweils starke Defense-Leistungen. Die Commanders waren zuletzt auch nicht in Topform, dürften aber eine ganz andere Heruasforderung darstellen als zwei Teams, die um den ersten Pick im kommenden Draft mitspielen.

Für Washington ist es die letzte Chance, noch einmal oben anzugreifen. Mit sechs bevorstehenden Spielen muss nun der Turnaround der Saison klappen, wenn die Playoffs in Aussicht bleiben sollen. Mehr als eine Niederlage dürfen sie sich wohl nicht mehr erlauben - und selbst dann wird es knapp. Mit zwei Mal den Cowboys, den Dolphins und den 49ers stehen noch mehrere dicke Brocken bevor. Also heißt es: Now or never! Freitag, 24. November, 2.20 Uhr Seattle Seahawks (6-4) - San Francisco 49ers (7-3) -:- BOXSCORE Die 49ers sind nach ihrer Bye Week wieder auf Playoff-Kurs. Zunächst schlug man die Jaguars deutlich, in Woche 11 folgte nun ein etwas schwierigerer Sieg gegen die Bucs - mit Topleistungen von Quarterback Brock Purdy. 333 Yards, drei Touchdowns und ein perfektes QB-Rating von 158,3. Kann Purdy das beibehalten?

Für die Seahawks geht die wilde Achterbahnfahrt weiter. Auf einen Sieg gegen die Commanders folgte nun eine harte Niederlage gegen die Rams, bei der sich Quarterback Geno Smith verletzte - bis Donnerstag hat er nur eine kurze Rehabilitationszeit. Wird er wieder fit, könnten die Seahawks hier ein echtes Duell draus machen - bisher verlor man in dieser Saison nie zwei Spiele am Stück. Mit Drew Lock am Steuer wäre man aber wohl haushoher Underdog. Abonniere SPOX auf WhatsApp!

© getty Freitag, 24. November, 19.00 Uhr New York Jets (4-6) - Miami Dolphins (7-3) -:- BOXSCORE Zach Wilson wurde gebencht! Tim Boyle, ehemals QB Nummer 3 in Green Bay und mit Aaron Rodgers gekommen, rückte in Woche 11 für Wilson ins Team und wird dort nun bleiben. Dass mit Trevor Siemian ein weiterer QB verpflichtet wurde, spricht dafür, dass Wilson nicht einmal Nummer 2 bleibt. Doch auch mit Boyle lief es gegen die Bills alles andere als gut. Für die Jets heißt es jetzt durchstarten. Sonst bringt selbst die verrückte angepeilte Rodgers-Rückkehr Mitte Dezember nichts mehr, dann ist die Saison vorzeitig beendet.

Die Dolphins sind weiterhin nicht in Topform. Gegen die Raiders reichte es zwar zum Sieg, aber nur knapp - die Bye Week verhalf zumindest nicht sofort zur Leistungssteigerung in Richtung Saisonbeginn. Vielleicht hilft nun das Duell gegen den dritten Quarterback der Jets.

© getty Sonntag, 26. November, 19 Uhr Atlanta Falcons (4-6) - New Orleans Saints (5-5) -:- BOXSCORE Frisch ausgeruht treffen Falcons und Saints jeweils nach ihrer Bye Week aufeinander. Vor allem Atlanta brauchte nach drei Niederlagen in Folge, in Woche 10 sogar gegen zuvor desaströse Cardinals, unbedingt eine Auszeit.

Desmond Ridder ist zurück! Nachdem er in Woche 8 für Taylor Heinicke auf die Bank gesetzt wurde, gibt es jetzt die Rolle rückwärts. Heinicke verlor eben diese drei Spiele in Folge, jetzt ist Ridder wieder zum Starting-Quarterback ernannt worden. Mit einem Sieg Rückstand auf die in der NFC South erstplatzierten Saints kann Atlanta einen großen Schritt in Richtung Playoff-Chancen machen, wenn man diese Woche das direkte Duell gewinnt.

Auch bei den Saints gab es kürzlich einen Quarterback-Wechsel, weil Derek Carr in Woche 10 verletzt vom Feld musste. Während Top-Receiver Michael Thomas auf die IR-Liste gesetzt wurde, könnte es für Carr reichen - vielleicht muss aber auch Jameis Winston starten, was aufgrund der schwachen Leistungen von Carr die letzten Spiele vielleicht sogar eine Verbesserung wäre. Cincinnati Bengals (5-5) - Pittsburgh Steelers (6-4) -:- BOXSCORE Beide Teams mussten in der Vorwoche eine Niederlage hinnehmen - die Steelers haben reagiert und OC Matt Canada entlassen. Wird die Offense rund um Kenny Pickett nun besser als gegen die Browns? Zumindest fraglich, denn dort lief zuletzt mehr als nur das Play Calling nicht zusammen.

Die Bengals haben Star-QB Joe Burrow verloren. Entsprechend geht Pittsburgh wohl als deutlicher Favorit ins Duell. Neuer Starting-QB in Cincinnati ist Jake Browning - vor dieser Saison ohne einen einzigen NFL-Einsatz. In dieser Saison sprang er bereits zum zweiten Mal für Burrow ein, verlor aber deutlich. Jetzt muss der 27-Jährige zeigen, dass das Vertrauen der Bengals in ihn gerechtfertigt war. Mit einem 5-5-Record ist noch alles drin diese Saison. Es würde aber wohl nicht überraschen, wenn die Bengals jetzt einbrechen und die Playoffs verpassen. Houston Texans (6-4) - Jacksonville Jaguars (7-3) -:- BOXSCORE Die Jaguars haben im Redemption-Game nach ihrer 3:34-Niederlage gegen die 49ers die Titans absolut überrannt - und mit eigenen 34 Punkten die Blamage aus der Vorwoche wieder ausgeglichen. Jetzt gilt es, erneut Wiedergutmachung zu betreiben: In Woche 3 verlor Jacksonville noch gegen Divisions-Rivale Houston (17:37), diesmal soll es besser werden.

Die Texans rund um Rookie-QB C.J. Stroud haben weiterhin einen Lauf - auch wenn die Leistungen gegen die Cardinals nicht stimmten. Stroud warf drei Interceptions und nur der starken Defense, die im letzten Moment (eine Minute auf der Uhr, die Cardinals-Offense war an der Texans-27-Yards-Linie) ein Comeback verhinderte, ist der 21:16-Sieg zu verdanken. Kommt Stroud von seinem ersten tatsächlich schwachen Auftritt der Saison positiv zurück? Indianapolis Colts (5-5) - Tampa Bay Buccaneers (4-6) -:- BOXSCORE Vor der Bye Week verzeichnete Indianapolis mit 10:6 einen außergewöhnlichen Sieg gegen die Patriots. Die eigene Offense rollte nahezu gar nicht - die Defense überzeugte dafür komplett. Nach der Bye Week entließen die Colts nun Star-LB Shaquille Leonard und man darf gespannt sein, wie sich das auf die weiteren Leistungen auswirkt. An der schwachen Offense rund um QB Gardner Minshew ändert das wohl wenig.

Die Bucs müssen jetzt durchstarten - und der restliche Schedule verspricht trotz schwachem eigenen Record die Chance, sich nochmal im Rennen um die Playoffs anzumelden. Mit den Jaguars wartet nur noch ein Team mit aktuell positivem Record auf sie - mit den Colts jetzt und Divisionsrivale New Orleans warten noch zwei 5-5-Teams. Es ist alles noch möglich, die Saints stehen eben nur einen Sieg besser da. Dafür sollten sie jetzt aber den Anschluss nicht verlieren. New York Giants (3-8) - New England Patriots (2-8) -:- BOXSCORE Die Bye Week hat etwas Ruhe in die Diskussionen rund um Bill Belichick und seinen Verbleib in Boston gebracht - jetzt dürfte ein Must-Win-Spiel bevorstehen, wenn das so bleiben soll. "Bradley Zappe ist nicht annähernd auf einem Level mit Mac Jones", analysierte Ex-Pats-TE Rob Gronkowski die aktuelle QB-Situation in New England für die Up & Adams ShowI , doch Coach Belichick wollte sich nicht festlegen: "Ich habe allen Spielern dasselbe gesagt: Seid bereit loszulegen! Ich möchte, dass alle vorbereitet sind." Das bezieht sich wohl sogar auf QB3 Will Grier. Gronkowski empfahl Jones, aufgrund fehlenden Respekts in New England nach einer Entlassung zu fragen und sich den Browns anzuschließen. Solange er offiziell noch als Starter gilt, dürfte das aber unrealistisch sein. Dass er das bleibt, hat er aktuell wohl durch Leistungen in der eigenen Hand.

Vom Undrafted Free Agent zum Superhelden? Tommy DeVito hat sich scheinbar langsam bei den Giants eingefunden und in seinem dritten Start nach der Verletzung von QB Daniel Jones zum ersten Mal eine beeindruckende Leistung hingelegt und seine Giants zum Sieg geführt. Bleibt es bei einer einmaligen Geschichte oder kann Rookie DeVito mit guten Leistungen wirklich die Quarterback-Frage bei den Giants endgültig öffnen? Tennessee Titans (3-7) - Carolina Panthers (1-9) -:- BOXSCORE Überwiegt bei den Titans die Freude über ein eigentlich gutes Will-Levis-Spiel in Woche 11 oder der Frust über die trotzdem desaströse 14:34-Niederlage gegen Divisionsrivale Jacksonville? Levis hat jetzt gegen das nach Record schwächste Team der NFL die Chance, zu zeigen, dass er auch gut spielen und gewinnen kann.

Wollen die Panthers überhaupt noch gewinnen? Für das Selbstvertrauen von Rookie-QB Bryce Young wäre es bestimmt mal eine Errungenschaft - zumal es jetzt ins Duell mit dem Rookie-Kollegen geht. Young möchte bestimmt beweisen, dass er zurecht an 1 - und nicht wie Levis in der zweiten Runde (Pick 34) - ausgewählt wurde. Auch wenn das die Draftposition für kommendes Jahr schwächen könnte.

© getty Sonntag, 26. November, 22.05 Uhr Arizona Cardinals (2-9) - Los Angeles Rams (4-6) -:- BOXSCORE Für einen Turnaround ist es bei den Cardinals wohl ohnehin zu spät. Da schadet auch trotz Murray-Rückkehr eine weitere Niederlage nicht. In den kommenden Wochen wird es vor allem darum gehen, die Saison halbwegs versöhnlich zu beenden. Mit den dicken Brocken (Steelers, 49ers, Eagles, Seahawks), die noch kommen, gehören die "einfacheren" Aufgaben definitiv dazu. Mit Siegen gegen die Rams und Bears (Woche 16) sowie ordentlichen Auftritten in den übrigen Spielen könnte das Stimmungsbild in Arizona gleich ganz anders aussehen.

Für die Rams geht es jetzt ans Eingemachte. An den 49ers wird man wohl auf keinen Fall mehr vorbeiziehen, somit ist jeder Sieg wichtig, um es über die Wildcard-Plätze in die Playoffs zu schaffen. Nach dem 17:16-Sieg über Seattle steht man zwei Siege hinter ihnen - die Vikings haben aufgrund noch nicht stattgefundener Bye Week zwar zwei Siege mehr, aber nur eine Niederlage weniger. Noch ist die Postseason nicht außer Reichweite. Ein Sieg gegen die Cardinals wäre dafür aber Pflicht. Denver Broncos (5-5) - Cleveland Browns (7-3) -:- BOXSCORE Auch mit Dorian Thompson-Tobinson als Quarterback gewinnen die Browns weiter. Der Sieg gegen die Steelers war eine Machtdemonstration der Cleveland-Defense. Obwohl man das Turnover-Battle mit 0:1 verlor, ließ man nahezu keine Punkte zu. Einzig bei einem 74-Yards-Run war RB Jaylen Warren ihnen entwischt - ansonsten hielten sie Pittsburgh bei einem Field Goal. Eine ähnliche Leistung braucht es wohl auch gegen die Broncos, denn ohne Starting-QB Deshaun Watson und Starting-RB Nick Chubb lief es in der eigenen Offense nahezu gar nicht.

Die Broncos haben sich zuletzt gesteigert und starke vier Siege in Folge (unterbrochen von der Bye Week) eingefahren. Doch jetzt geht es gegen eine absolute Elite-Defense - und Russel Wilson zeigte in der Vergangenheit oft Panik und Probleme unter großem Druck. Wie RW3 mit Myles Garrett und Co. umgeht, dürfte spielentscheidend werden. Sonntag, 26. November, 22.25 Uhr Las Vegas Raiders (5-6) - Kansas City Chiefs (7-3) -:- BOXSCORE Super-Bowl-Contender Kansas City? Zumindest die Defense hat ein klares Ausrufezeichen gesetzt. Man ließ zwar 21 Punkte zu, jedoch hielt man Philadelphia bei 238 Yards und holte eine Interception - die Offense hatte genug Chancen, den Sieg dingfest zu machen. Doch dort funktioniert es noch nicht ansatzweise so gut. Patrick Mahomes fand gerade einmal mit 24 seiner 43 Passversuche sein Ziel. Die Eagles-Defense ist stark, doch das lag auch am schwachen Passing Game der Chiefs. Das muss besser werden, wenn es erneut für den großen Stich reichen soll.

Ähnlich geht es den von Aidan O'Connell geführten Raiders, wobei es hier vermutlich eher am Quarterback liegt, der in der Vorwoche drei Interceptions in die Arme der Dolphins warf. Doch die starke Offense rund um Tyreek Hill und Tua Tagovailoa wurde bei "nur" 20 Punkten gehalten. Davante Adams scheint bei Las Vegas offensiv aber weiterhin Alleinunterhalter zu sein. Gegen die Chiefs-Defense dürfte das nicht reichen. Philadelphia Eagles (9-1) - Buffalo Bills (6-5) -:- BOXSCORE Mit dem Sieg gegen die Chiefs ist die Pleite gegen die Jets in Woche 6 endgültig als Ausrutscher deklariert und Philadelphia Topkandidat auf den Super Bowl. In Woche 13 wartet mit den 49ers zwar ein erneuter Härtetest, doch gegen die Bills dürften die Eagles wieder der klare Favorit sein. So richtig in Gang kam das Passspiel in der Vorwoche zwar nicht, doch die Eagles haben oft genug gezeigt, dass nicht alles perfekt laufen muss, um auf hohem Niveau abzuliefern.

Die Bills haben zum ersten Mal seit langem offensiv wieder abgeliefert - Gegner waren allerdings die Jets. Josh Allen will "einfach Spaß haben", doch das wird gegen Philadelphia schwer. Wenn der Pass Rush einschlägt und das Backfield seine Bälle abfängt, lacht er vermutlich nicht allzu oft - das wird er verhindern müssen. Seit Woche 4 hat er kein Spiel mehr ohne Interception gespielt. Immerhin: Auch damals ging es mit Miami gegen ein Top-Team.

vikings © getty Montag, 27. November, 2.20 Uhr Los Angeles Chargers (4-6) - Baltimore Ravens (8-3) -:- BOXSCORE Wie lange ist Chargers-OC Kellen Moore noch zu halten - und muss HC Brandon Staley nach dem zweiten OC-Debakel in Folge mit gehen? Die Chargers haben eigentlich eine gute Offense, doch es läuft einfach nicht. Auch ohne den Vorjahres-OC Joe Lombardi ist die Offense von Star-QB Justin Herbert nicht besser geworden. Die Stühle von Staley und Moore wackeln nach der Niederlage gegen die Packers zumindest - ein Sieg gegen starke Ravens könnte sie wieder fest auf den Boden holen, zumindest vorübergehend.

Die Ravens kommen mit 8-3 als bestes Team der AFC in Woche 12 und wollen das mit einem Sieg manifestieren - denn sonst könnten gleich vier Teams, die aufgrund der Bye Week einen Sieg weniger (aber keine Niederlage mehr) haben, sie während Baltimores Pause einholen. Gegen die Bengals war, zumindest solange Joe Burrow noch spielte, nicht alles super. Doch am Ende war es ein deutlicher Sieg.