NFL: Joe Burrow mit Katastrophenstart, vier Mal Steigerungspotenzial - so läuft es bei den Quarterbacks mit neuen Top-Verträgen 2023

Gleich vier Mal wurde seit dem vergangenen Super Bowl ein neuer NFL-Rekord für den bestbezahlten Spieler der Geschichte aufgestellt. Mit Daniel Jones hat ein weiterer Quarterback seinen ersten großen Deal unterzeichnet. Doch bisher lassen die Leistungen aller fünf Spieler zu wünschen übrig.

Dabei hatte Jones wohl nicht nur spielerisch einen großen Anteil am Comeback, auch als Führungsspieler hat er geglänzt. "Man sah einfach die Ausgeglichenheit und die Intensität. Das ist es, was ich seit April und während der ganzen Camps gesehen habe. Das ist der konstante Typ, den ich jeden Tag sehe. Er war der Anführer des Comebacks", lobte ihn der neue Tight End Darren Waller nach dem Cardinals-Spiel. Balsam für die Seele der Giants-Fans, die sich so sehr wünschen, dass Daniel Jones sich nach dem Top-Vertrag auch langfristig als Top-Quarterback in der NFL etablieren kann und die Playoff-Teilnahme im Vorjahr keine Ausnahme bleibt.

In Woche 1 schien das ganze unglaublich - haben die Giants den alten Daniel Jones zurück? Bei der Pleite gegen die Cowboys brachte der Franchise-Quarterback der G-Men gerade einmal 54 Prozent seiner Pässe an den Mann, erwarf dabei 104 Yards und warf zwei Mal in die Arme seiner Gegner. Doch er hatte auch wenig Hilfe: Satte sieben Mal rangen ihn die Pass Rusher zu Boden, 13 Mal lief er einfach selbst - selten gewollt. Dabei verlor Jones zwei Mal den Ball. Die Giants gingen mit 0:40 beim Divisionsrivalen aus Dallas baden.

Durch die Luft bleibt es also wechselhaft, was Hurts bisher angeboten hat. Doch gegen die Vikings schaffte er es besser, seine Vielseitigkeit im Laufspiel einzubinden. Um seinen Mega-Vertrag zu rechtfertigen, muss aber durch die Luft noch mehr kommen.

In Woche 2 lief es nur unwesentlich besser. Erneut gab es Probleme mit dem Pass Rush, nach drei Sacks in der Vorwoche schlug es noch einmal häufiger bei Hurts ein. Doch diesmal hielt er den Ball fest, dafür warf er eine Interception, die zu 100 Prozent auf seine Kappe ging. Doch während seine Verteidigung vier Touchdowns zuließ, boten sie ihrem Quarterback auch Möglichkeiten, dagegenzuhalten: Vier Mal gewannen sie Dank Forced Fumbles den Ballbesitz zurück. Nachdem beim ersten noch die angesprochene Interception folgte, gab es bei Nummer zwei und drei einen Field-Goal-Versuch - und beim vierten Mal erlief Hurts am Ende selbst den Touchdown. Es war einer von zwei Scores zu Fuß für Hurts.

Die Franchise kann mit dem Saisonstart zufrieden sein: Gegen die Patriots und die Vikings gewann man jeweils, steht nun bei 2-0. Doch mit 25:20 und 34:28 war es jeweils nicht besonders deutlich, obwohl die Gegner nicht gut spielten, was vor allem an den eigenen Leistungen lag. Jalen Hurts hatte in Woche 1 einige Probleme mit dem hohen Druck der Patriots-Defense. Obwohl er 67 Prozent seiner Pässe anbrachte, kam er nur auf einen Touchdown. Zudem verlor er einen Ball per Fumble. Doch die starke Defense (Interception-Return und nur 20 Punkte zugelassen) und vier Field Goals sicherten den Sieg.

Bereits 2021 deutete Jalen Hurts sein enormes Potenzial an, 2022 zeigte er es dann allen: Bei 15 Starts gewann er überragende 14 Mal. In den Playoffs legte er zwei weitere Siege hin und zog mit den Philadelphia Eagles in den Super Bowl ein, den sie nur knapp mit 35:38 gegen die Kansas City Chiefs verloren. Weil Hurts "nur" ein Zweitrundenpick 2020 war, gab es keine Option auf ein fünftes Vertragsjahr und die Eagles wollten sich frühzeitig die Rechte an Hurts für die Zukunft sichern - dafür wurde ein teurer Vertrag fällig.

"Lamar hat Sieger-Football gespielt. Er ist früh in den Rhythmus gekommen, hat Pässe angebracht und einige große Plays erzielt, bei denen er den Ball tief geworfen hat", freute sich Head Coach John Harbaugh nach der Partie über die guten Leistungen. Jetzt gilt es, den positiven Eindruck in Woche 3 zu bestätigen.

Im Gegensatz zu Jones und Hurts konnte Jackson aber schon in Woche 2 wieder mit richtig guten Leistungen glänzen. Gegen die Cincinnati Bangels brachte er 24 von 33 Pässen an, erwarf damit 237 Yards und zwei Touchdowns. Obendrauf legte er 54 Yards zu Fuß - am Ende stand ein 27:24-Sieg auf der Anzeigetafel. Dabei war die Offensive Line zwar mehrfach wacklig und die Receiver hatten Probleme, ihren Verteidigern zu entkommen. Doch durch die enorme Beweglichkeit konnte Lamar Jackson nicht nur Yards zu Fuß zurücklegen, seine Mobilität half auch dabei, das ein oder andere Mal vor dem Pass Rush der Bengals zu entkommen und noch einen Pass anzubringen. Ein rundum gelungenes zweites Spiel für Jackson.

Auch bei ihm gab es in Woche 1 massive Probleme. Zwar brachte er 17 seiner 22 Pässe an, jedoch nur für 169 Yards, keinen Touchdown - und er verlor zweimal den Ball. Einmal per Interceptions, zudem landete einer seiner zwei Fumbles beim Gegner. Weil das Laufspiel in der Redzone aber funktionierte und die Defense hielt, gewann Baltimore mit 25:9 gegen schwache Houston Texans.

Lange wurde diskutiert, wie gut Lamar Jacksons Taktik funktionieren wird, sich nicht von einem professionellen Berater vertreten zu lassen . Am Ende hat es geklappt und Jackson hat einen neuen Vertrag für fünf Jahre in Baltimore unterschrieben. Auch weil man ihn mit hochklassigen Wide-Receiver-Verpflichtungen wie Odell Beckham Jr. köderte. Wie üblich war es auch bei Lamar ein neuer Rekordvertrag seiner Zeit. 260 Millionen US-Dollar im Gesamtvolumen, davon 135 Millionen Dollar garantiert.

© getty

Justin Herbert (Los Angeles Chargers)

Der nächste Quarterback, der sich durch seine Topleistung eine Verlängerung verdiente, war Justin Herbert. Die Los Angeles Chargers sicherten sich seine Dienste ebenfalls für fünf weitere Jahre, jedoch galt sein Rookievertrag noch zwei Jahre lang, weshalb er aktuell bis über 2029 hinaus an die Chargers gebunden ist. Die Fünfjahres-Verlängerung beinhaltet 262,5 Millionen US-Dollar, davon 133,7 Millionen Dollar bei der Unterschrift garantiert. Weniger als bei Lamar Jackson, dafür ergibt es ein Durchschnittsgehalt von 52,5 Millionen Dollar und somit knappe 0,5 Millionen Dollar jährlich mehr als beim Ravens-Quarterback - und somit erneut einen neuen Rekordvertrag.

Für die Chargers läuft es bisher absolut nicht. In Woche 1 verloren sie gegen die Miami Dolphins, am vergangenen Wochenende mussten sie sich den Tennessee Titans geschlagen geben. Die Niederlage in Woche 1 ging jedoch klar auf die Defense von Los Angeles. Herberts Genauigkeit war mit 23 von 33 angebrachten Bällen zwar ausbaufähig, doch seine 229 Yards und ein überragendes Rushing Game reichten für 433 Offensive Yards, vier Touchdowns und insgesamt starke 34 Punkte. Doch die Defense lies 36 Punkte zu. Dazu wurde Herbert im entscheidenden letzten Drive von seiner Offensive Line im Stich gelassen und wurde zwei Mal gesackt. Bitter für den jungen Star-Quarterback.

Doch in Woche 2 wollte das Rushing Game nicht zum Laufen kommen. Auch, weil Star-Running-Back Austin Ekeler, der in der Vorwoche 117 Yards und einen Touchdown beisteuerte, mit einer Knöchelverletzung fehlte. Es lag also alles auf den Schultern von Justin Herbert - und der konnte nicht stark genug abliefern. Zwar erspielte er 305 Yards und zwei Touchdowns, doch in der Verlängerung fand er trotz gewonnenem Münzwurf drei Mal seine Receiver nicht und die Titans gewannen nach einem Field Goal mit 27:24. Erneut ein bitteres Ergebnis. Zumal die 24 Punkte immer noch ein gutes Ergebnis waren, im Durchschnitt erzielten Teams an den ersten zwei Spieltagen bisher 20,5 Punkte. Heberts Offense lieferte also überdurchschnittlich gut ab.

Trotzdem stehen nun zwei Niederlagen in der Statistik, und Herbert muss sich zuschreiben lassen, dass er zwei Mal - wenn auch in Woche 1 mit wenig Hilfe - in der Crunch Time nicht die Maximalleistung abliefern konnte. Für Elite-Quarterbacks kommt es eben nicht nur auf Konstanz an, sondern auch darauf, die Topleistungen im richtigen Moment abzuliefern. Bei Herbert gibt es hier noch Verbesserungspotenzial - die generellen Leistungen Herberts waren aber wohl die besten der 2023 mit dicken Verträgen ausgestatteten Quarterback-Stars.