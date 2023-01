Die Regular Season ist zu Ende, in der NFL stehen nun die Playoffs 2023 bevor. Hier erfahrt Ihr, wer wann gegen wen spielt und wo die Spiele live im TV und im Livestream übertragen werden.

Mit der 18. Spielrunde ging gestern Nacht eine lange und zähe NFL-Regular-Season zu Ende. Für etwas mehr als die Hälfte der Teams, die sich nicht für die Playoffs qualifizieren konnten, ist die Saison beendet. Für die 14 Mannschaften, die den Sprung in die Playoffs geschafft haben, geht es jedoch ans Eingemachte. Der Kampf um die Vince-Lombardi-Trophäe kann beginnen.

NFL Playoffs 2023: Termine, Spiele, Übertragung im TV und Livestream

Die NFL Playoffs 2023 basieren auf zwei voneinander unabhängigen Turnierbäumen, die bis zum Super Bowl LVII fortbestehen. Auf der einen Seite kämpfen die Mannschaften der NFC untereinander um ein Finalticket, auf der anderen Seite geschieht in der AFC dasselbe, sodass im Super Bowl ein NFC-Team auf ein AFC-Team trifft.

NFL Playoffs 2023: Termine und Spiele

Bereits in dieser Woche gehen die lang erwarteten NFL-Playoffs mit der Wildcard Round los. Am Samstag machen die San Francisco 49ers und die Seattle Seahawks in der NFC den Auftakt, darauf folgt die AFC-Partie Jacksonville Jaguars vs. Los Angeles Chargers. Am Sonntag finden dann um 19.00 Uhr, 22.30 Uhr und um 02.15 Uhr nachts (alles MEZ) drei weitere Spiele statt, ehe die Wildcard Round Dienstagnacht um 02.15 Uhr mit Tampa Bay Buccaneers vs. Dallas Cowboys beendet wird.

© getty Am 12. Februar wird in Glendale, Arizona, um die Vince-Lombardi-Trophäe gekämpft.

Die Philadelphia Eagles und die Kansas City Chiefs haben die Regular Season als Nummer eins der NFC bzw. AFC beendet und dürfen somit die erste Playoff-Runde aussetzen. Sie steigen in der Divisional Round ein, die am 21. Januar losgeht.

Am 29. und 30. Januar werden in den Championship Games die beiden Super-Bowl-Teilnehmer ermittelt. Danach folgt eine spielfreie Woche, ehe in der Nacht vom 12. auf den 13. Februar im State Farm Stadium in Glendale, Arizona, um 0.30 Uhr der 57. Super Bowl über die Bühne geht.

WILDCARD ROUND - NFC

Datum Uhrzeit (MEZ) Heimteam Auswärtsteam Sa., 14. Januar 22.30 Uhr San Francisco 49ers [2] Seattle Seahawks [7] So., 15. Januar 22.30 Uhr Minnesota Vikings [3] New York Giants [6] Di., 16. Januar 02.15 Uhr Tampa Bay Buccaneers [4] Dallas Cowboys [5]

WILDCARD ROUND - AFC

Datum Uhrzeit (MEZ) Heimteam Auswärtsteam So., 15. Januar 02.15 Uhr Jacksonville Jaguars [4] Los Angeles Chargers [5] So., 15. Januar 19.00 Uhr Buffalo Bills [2] Miami Dolphins [7] So., 15. Januar 02.15 Uhr Cincinnati Bengals [3] Baltimore Ravens [6]

DIVISIONAL ROUND - NFC

Datum Uhrzeit (MEZ) Heimteam Auswärtsteam 21. Januar/22. Januar Philadelphia Eagles [1] 21. Januar/22. Januar

DIVISIONAL ROUND - AFC

Datum Uhrzeit (MEZ) Heimteam Auswärtsteam 21. Januar/22. Januar Kansas City Chiefs [1] 21. Januar/22. Januar

NFC CHAMPIONSHIP GAME

Datum Uhrzeit (MEZ) Heimteam Auswärtsteam So., 29. Januar 21.05 Uhr

AFC CHAMPIONSHIP GAME

Datum Uhrzeit (MEZ) Heimteam Auswärtsteam Mo., 30. Januar 00.40 Uhr

SUPER BOWL LVII

Datum Uhrzeit (MEZ) Finalist 1 Finalist 2 Mo., 13. Februar 00.30 Uhr

© getty Aaron Rodgers und die Green Bay Packers haben die Playoffs verpasst.

NFL Playoffs 2023: Übertragung im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte an den Playoffs besitzen in Deutschland zwei Anbieter. Um die Übertragung im Free-TV kümmert sich der Privatsender ProSieben, der während der Regular Season schon oft der richtige Ansprechpartner war und nun auch alle Playoff-Spiele live anbietet. Und das nicht nur im TV, sondern auch im Livestream bei ran.de, der kostenlos abrufbar ist.

Der andere Anbieter, der die Playoffs überträgt, ist DAZN. Beim Streamingdienst wird ebenfalls jede einzelne Playoff-Sekunde gezeigt, natürlich ist auch der Super Bowl LVII zu sehen. Ab der Championship Round ermöglicht das "Netflix des Sports" seinen Kunden sogar, zwischen der Übertragung mit deutschem oder mit dem originalen englischen Kommentar zu wählen.

Anders als bei ProSieben wird für DAZN ein kostenpflichtiges Abonnement benötigt. Das Monatsabo ist für 29,99 Euro pro Monat zu haben, das Jahresabo für 274,99 Euro pro Jahr oder 24,99 Euro pro Monat.

NFL Playoffs 2023: Übertragung im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

