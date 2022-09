NFL Week 1 Recaps: Highlights, Ergebnisse und alle Infos zu Woche 1

Endlich ist es soweit - die neue NFL-Saison geht so richtig los. In Woche 1 stehen vor allem die Themen Revanche und Wiedersehen im Mittelpunkt. Die Chargers sinnen auf Revanche für die bittere Pleite zum Saisonende 2021, während Baker Mayfield seinem früheren Team eins auswischen will.

Den kompletten Sonntag gibt es sowohl in der deutschen Konferenz ENDZN sowie in der Original-Konferenz NFL RedZone live auf DAZN. Los geht es jeden Sonntag ab 19 Uhr live.

NFL: Previews Week 1

Das Spiel der Woche

Los Angeles Chargers (0-0) - Las Vegas Raiders (0-0) (So. 22.25 Uhr)

"Ich persönlich habe darüber die letzten sechs bis sieben Monate immer wieder nachgedacht. Und ich weiß, dass das bei den anderen nicht anders war", sagte Chargers-QB Justin Herbert über die Pleite im letzten Spiel der Vorsaison, die seinem Team den Playoff-Einzug verwehrte und den Raiders ermöglichte.

Seither ist viel passiert. Die Chargers haben kräftig aufgerüstet. Vor allem die Defense erhielt einige Upgrades, von denen aber nicht alle am Sonntag spielen werden. Cornerback J.C. Jackson wird wohl erst in Woche 2 spielen können, Edge Rusher Khalil Mack wird aber dabei sein. Ein Fakt, der für Vegas zum Problem werden könnte, da besonders die Offensive Line ein großes Fragezeichen ist.

Neben Mack dürfte sich aber vor allem Joey Bosa aufs anstehende Spiel freuen. Mack und Bosa zusammen haben bereits 115 1/2 Sacks seit 2016 getrennt von einander gesammelt. Nun greifen sie von beiden Seiten der defensiven Front an. Und: Bosa hat bereits 8 Sacks gegen Derek Carr gesammelt - mehr als gegen jeden anderen QB in der NFL.

Die Raiders werden derweil erstmals ihre neue Offense angeführt von All-Pro-Receiver Davante Adams aufs Feld schicken. Wir werden eine erste Kostprobe sehen, wie genau sich Josh McDaniels die Offensive bei seinem neuen Team vorstellt.

Atlanta Falcons (0-0) - New Orleans Saints (0-0) (So., 19 Uhr)

Die zwei Division-Rivalen sind historisch betrachtet ziemlich gleichauf: Die Falcons führen in der Gesamtbilanz 53-52 gegen die Saints. Allerdings sieht die Sache seit 2006, also seit der Ankunft von Sean Payton, ganz anders aus. Seither nämlich führen die Saints 22-10. Wendet sich nun das Blatt wieder, jetzt da Payton weg ist?

Bei den Falcons steht das Debüt von Rookie-Receiver Drake London auf der Kippe. Er plagt sich mit einer Knieverletzung herum und trainierte zuletzt nur eingeschränkt. Bei den Saints wiederum kehrt Quarterback Jameis Winston nach seinem Kreuzbandriss der Vorsaison zurück. Er hat mit Michael Thomas, Chris Olave und Jarvis Landry nun ein beachtliches Waffenarsenal zur Verfügung.

Cincinnati Bengals (0-0) - Pittsburgh Steelers (0-0) (So., 19 Uhr)

Die Bengals haben ihre Offensive Line trotz Erreichen des Super Bowls fast komplett neu aufgestellt. Lediglich Left Tackle Jonah Williams kehrt als Starter zurück. Nun kommt es direkt zur Feuertaufe gegen die Steelers um Defensive Player of the Year Edge Rusher T.J. Watt, der im Vorjahr Michael Strahans Sack-Rekord eingestellt hat (22,5).

Die Steelers wiederum beginnen eine neue Zeitrechnung ohne Ben Roethlisberger under Center. Mitch Trubisky ist der neue Starter und wird sicherlich direkt unter Druck stehen, schließlich werden nicht wenige in Pittsburgh lieber Lokalmatador und Rookie Kenny Pickett sehen wollen. Ein guter Auftritt gegen den amtierenden AFC-Champion könnte diese Stimmen erstmal verstummen lassen.

Miami Dolphins (0-0) - New England Patriots (0-0) (So., 19 Uhr)

Wie gut ist der Arm von Tua Tagovailoa wirklich? Und kann der junge QB doch mehr als nur ein Quick-Pass-QB sein? Diese Fragen, die sich über die ganze Offseason gezogen haben, wird er nun allmählich beantworten müssen. Mit Spannung wird zudem das Debüt von Wide Receiver Tyreek Hill erwartet, der dabei helfen soll, Tuas Spiel zu öffnen.

Auf der anderen Seite sehen wir erstmals die neue Patriots-Offense in Aktion. Was im Camp noch dürftig aussah, soll nun alles besser werden. Doch wie genau wird es aussehen? Mehr Run Game als bisher, mehr Passspiel und mehr Freiheiten für Mac Jones? Noch weiß das keiner so genau.

New York Jets (0-0) - Baltimore Ravens (0-0) (So., 19 Uhr)

Der Ausfall von QB Zach Wilson führt zu einer interessanten Nebenstory - Joe Flacco trifft zum Saisonstart auf sein altes Team. Flacco steht vor allem für seine Routine und seinen immer noch exzellenten Deep Ball. Voraussichtlich muss er aber ohne Left Tackle Duane Brown (Schulter) antreten, was die Aufgabe noch schwieriger gestaltet. Defensiv wiederum kommt es darauf an, ob es Robert Saleh schon gelungen ist, die vielen jungen neuen Spieler zu integrieren.

Baltimore wird sehr wahrscheinlich verstärkt auf sein Run Game setzen, jetzt, da sowohl Lamar Jackson wieder da ist, als auch weil das Running-Back-Kontingent nochmal aufgefrischt wurde. Die große Frage wird sein, ob es New York gelingt, da etwas entgegen zu setzen. Denn wenn nicht, wird man auf Seiten Baltimores gar nicht in die Situation geraten, das Receiving Corps zu prüfen.

Chicago Bears (0-0) - San Francisco 49ers (0-0) (So., 19 Uhr live auf DAZN)