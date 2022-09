NFL: Dominik Eberle unterschreibt bei Detroit Lions

Dominik Eberle hat sich der Practice Squad der Detroit Lions angeschlossen. Zuletzt war der deutsche Kicker zeitweilig bei den Green Bay Packers unter Vertrag.

Der Traum von der NFL lebt für Dominik Eberle (26) weiter. Der Kicker, der bereits seit 2020 in diversen Practice Squads in der Liga stand, bekommt nun eine Chance in Detroit.

Das berichtet Aaron Wilson vom Pro Football Network. Unklar ist allerdings, ob er den Platz von Aldrick Rosas einnimmt, der ebenfalls als Practice-Squad-Kicker gelistet ist. Der Stamm-Kicker des Teams ist derweil aktuell Austin Seibert.

Letzterer war zuletzt an der Leiste verletzt, trainierte aber bereits am Donnerstag wieder voll mit. Insofern ist ein baldiger Einsatz in der NFL für Eberle eher unwahrscheinlich.

Zuvor stand Eberle seit 2020 bereits bei den Raiders, Panthers, Texans und Packers zeitweilig unter Vertrag. Bei den Texans gab er 2021 sogar sein NFL-Debüt und versenkte in Woche 8 der Saison 2 von 3 Field-Goal-Versuche und alle 5 Extrapunkte im Spiel gegen die Chargers.