NFL: Kansas City Chiefs traden Tyreek Hill zu den Miami Dolphins

Der nächste hochkarätige Trade in der NFL: Die Kansas City Chiefs haben Star-Receiver Tyreek Hill zu den Miami Dolphins getradet. Das berichtet NFL Network am Mittwoch.

Im Gegenzug geht NFL-Insider Ian Rapoport zufolge unter anderem ein Erstrunden-Pick, Zweitrunden-Pick und ein Viertrunden-Pick im Draft 2022 nach Kansas City. Dazu sollen noch ein Viert- und Sechstrunden-Pick im kommenden Jahr. Hill hingegen erhält bei den Dolphins einen neuen Vertrag, der ihn zu einem der bestbezahlten Receiver in der NFL macht.

Am Nachmittag berichtete NFL-Network noch über eine Trade-Erlaubnis für Hill, nachdem die Vertragsgespräche zwischen Hill und den Chiefs ins Stocken geraten waren.

Nach sechs Jahren in der Franchise kehrt Hill den Chiefs nun also den Rücken zu. Im "Trade-Rennen" sollen auch die Green Bay Packers und die New York Jets dabei gewesen sein.

Der Prozess, Hill in Kansas City zu ersetzen, soll ebenfalls schon angelaufen sein: NFL-Insider Tom Pelissero zufolge soll Marquez Valdes-Scantling auf dem Weg nach Kansas City sein, um dort am Mittwoch mit dem Team zu trainieren. Ein Deal soll aber noch nicht abgeschlossen sein.

Hill und Chiefs befanden sich in "tiefen Gesprächen"

Zuletzt wurde berichtet, dass sich Hill und die Chiefs "tief in Gesprächen" über eine Vertragsverlängerung befanden, die ihm mehr als 20 Millionen Dollar pro Jahr eingebracht hätten.

Zum Vergleich: Spotrac zufolge verdienen sieben NFL-Receiver derzeit über 20 Millionen Doller pro Jahr, angeführt von Davante Adams, der erst kürzlich von den Las Vegas Raiders mit einem Vertrag über rund 28 Millionen Dollar pro Jahr ausgestattet worden war.

Seit seinem NFL-Debüt wurde Hill in jeder Saison entweder als Receiver oder Returner in den Pro Bowl gewählt - dreimal gehörte er zum First-Team All-Pro. Im vergangenen Jahr sammelte er 1.239 Receiving-Yards und neun Touchdowns bei 111 Catches - Platz drei in der NFL.