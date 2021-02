Super Bowl 2021 im Free-TV: So siehst Du Tampa Bay Buccaneers gegen Kansas City Chiefs im frei empfangbaren Fernsehen

Der Super Bowl 2021 wird im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein. Alle Infos zur Free-TV-Übertragung bekommt Ihr hier.

Super Bowl 2021: Termin, Ort, Kickoff

Datum: 7./8. Februar

7./8. Februar Kickoff deutsche Zeit: 0:30 Uhr

0:30 Uhr Stadion: Raymond James Stadium (Tampa)

Raymond James Stadium (Tampa) Chef-Referee: Carl Cheffers

Super Bowl 2021 im Free-TV: So siehst Du Bucs vs. Chiefs im frei empfangbaren Fernsehen

Frei empfangbar wird der Super Bowl bei ProSieben zu sehen sein. Der Sender geht bereits zwei Stunden vor Kickoff auf Sendung und berichtet live aus Florida.

Das Team um Jan Stecker, Patrick Esume, Icke Domisch und Björn Werner ist vor Ort im Raymond James Stadium und kommentiert, analysiert und bewertet das Geschehen zwischen den Torstangen live.

Für alle mit mobilen Endgeräten stellt der Privatsender einen ebenfalls kostenfreien Livestream zur Verfügung. Diesen findet Ihr auf ran.de.

Super Bowl 2021 bei DAZN: Alles live beim "Netflix des Sports"

Das gesamte Spiel und die Halbzeitshow live bekommt Ihr außerdem bei DAZN. Der Streamingdienst geht um 23.40 Uhr auf Sendung und lässt Euch die Wahl zwischen dem deutschen und dem originalen US-Kommentar.

Für die deutsche Bewertung der Action schickt DAZN Moderator Flo Hauser, die Experten Ingo Seibert und Adrian Franke und den Kommentator Günter Zapf ins Rennen.

Noch kein DAZN-Kunde? Dann sichere Dir den gratis Probemonat und sei live beim Super Bowl 2021 dabei!

Enthalten ist neben dem Super Bowl jede Menge NBA, NHL und MLB. Dazu gesellen sich zahlreiche Übertragungsrechte aus dem Fußball. Beispielsweise an der Champions League und Bundesliga.

Nach Ablauf den Probemonats kostet Euch ein Abonnement bei DAZN wahlweise 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro jährlich. Auch eine Kündigung ohne weitere Kosten ist möglich.

Super Bowl: Die Halbzeitshow

In der Halbzeitshow wird dieses Jahr The Weeknd auftreten. Der 30-jährige Kanadier wurde in Deutschland vor allem durch seinen Hit 'Blinding Lights' bekannt, der im Januar 2020 die Chartspitze hierzulande eroberte.

Schon vor Kickoff wird der Klassiker 'America the Beautiful' von H.E.R. intoniert, anschließend singen Eric Church und Jazmine Sullivan die US-amerikanische Nationalhymne.

