NFL: Wann und wo findet der Super Bowl 2021 statt?

Die neue NFL-Saison geht mit der Free Agency gerade erst richtig los, doch die Augen aller Teams liegen jetzt schon auf dem Super Bowl im kommenden Jahr. Wann und wo das Finalspiel der NFL-Playoffs im kommenden Jahr stattfinden, erfahrt Ihr hier.

Super Bowl LV: Termin und Austragungsort

Nach dem Sieg der Kansas City Chiefs in der vergangenen Saison im Super Bowl in Miami findet der Super Bowl auch im kommenden Jahr wieder in Florida statt.

In dieser Saison dürfen sich die Tampa Bay Buccaneers Hoffnungen auf ein Heimspiel im Super Bowl machen. Das Finale der NFL-Playoffs findet nämlich im Raymond James Stadium in Tampa, Florida statt.

Die 1998 eröffnete Arena bietet Platz für 65.618 Zuschauer und war bereits Schauplatz der Super Bowls XXXV (2001) und XLIII (2009). Besonderheit des Stadions ist ein in den Tribünen eingebettetes Piratenschiff, dessen Kanonen bei erfolgreichen Aktionen der Buccaneers abgeschossen werden.

NFL-Saison 2020: Die wichtigsten Termine

Die Vorbereitungen für die kommende Saison sind bereits voll im Gange. Unter anderem ist der sechsfache Super-Bowl-Sieger Tom Brady nach 20 Jahren bei den New England Patriots zu den Tampa Bay Buccaneers gewechselt.

Datum Termin 18. März 2020 Anfang der Free Agency 23.-25. April 2020 NFL Draft 2020 6. August 2020 Hall of Fame Game: Cowboys @ Steelers 10. September 2020 Eröffnungsspiel der regulären Saison 9. Januar 2021 Beginn der Playoffs 31. Januar 2021 Pro Bowl 7. Februar 2021 Super Bowl LV im Raymond James Stadium, Tampa, Florida

NFL: So seht Ihr die Saison 2020 im TV und Livestream

Einzelne Spiele der NFL werden zudem auch im Free-TV bei ProSieben MAXX zu sehen sein.

NFL-Draft 2020: Die ersten zehn Picks

Als nächstes Event der NFL-Saison 2020 steht der Draft an. Am 23. April werden die größten Talente des Sports von den Teams der NFL gewählt.

Den Nummer-1-Pick haben in diesem Jahr die Cincinnati Bengals, als aussichtsreichster Kandidat auf den Top-Pick gilt Joe Burrow. Der Quarterback gewann mit LSU in diesem Jahr die nationale Meisterschaft und wurde mit der Heisman Trophy als bester College-Spieler des Landes ausgezeichnet.