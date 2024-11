Neuer Coach, neue Strategie - und der ewige Kevin Durant: Warum die Phoenix Suns aktuell die Nummer eins im Westen sind

© getty

Phoenix Suns: Kevin Durant spielt auf MVP-Level

Dass die Suns bisher in der Crunchtime nicht zu knacken sind - diese Erfahrung machten zuletzt die Dallas Mavericks - liegt nicht nur, aber zu großen Teilen an Kevin Durant. Wie groß genau sein Einfluss ist, werden die Suns nun schneller erfahren, als ihnen lieb sein dürfte. US-Medien berichten übereinstimmend, dass Durant mit einer Wadenzerrung die nächsten Wochen zum Zuschauen verdammt ist. Doch obwohl er mittlerweile 36 Jahre alt ist, hat der 2,11-Meter-Mann bisher trotz mehrerer schwerer Verletzungen in der Vergangenheit nichts von seinen Fähigkeiten eingebüßt, gerade offensiv. Im Gegenteil, gefühlt wird der "Slim Reaper" immer noch besser. Bei den Olympischen Spielen in Paris war er in den entscheidenden Spielen neben Stephen Curry der Go-to-Guy, bei den Suns gehört die Bühne allein ihm. Ob mit seinen unaufhaltsamen Midrange-Jumpern oder den schlangengleichen Drives zum Korb, die Defenses beißen sich an Durant die Zähne aus.

35 Punkte hat KD in Clutch-Situationen bereits erzielt, das ist Platz eins in der Liga. Und nicht etwa deshalb, weil er so viele Würfe nimmt - sondern vor allem deshalb, weil er sie trifft: Bisher hat er in der "Clutch" von 14 Zweipunktwürfen unglaubliche zwölf getroffen, das spottet jeder Beschreibung. Auch sonst können sich die Zahlen sehen lassen: 27,6 Punkte pro Spiel bedeuten Rang neun, bei 55,3 Prozent aus dem Feld und fast 43 Prozent von Downtown. Dazu kommen 6,6 Rebounds und 3,4 Assists. Wäre es für MVP-Diskussionen nicht noch viel zu früh, KD wäre weit vorn mit dabei. Und Zeit für eine Fehde mit Stephen A Smith von ESPN hat er auch noch.

Zufrieden ist man in Arizona vor allem mit den vielen Siegen, noch nicht mit der Art und Weise. Schließlich wird es auch deshalb immer wieder so eng, weil man Führungen verspielt und sich auch von schwächeren Teams wie den Portland Trail Blazers (103:97) oder den ersatzgeschwächten Philadelphia 76ers (118:116) nicht absetzen kann. Insgesamt haben die Suns im Saisonverlauf erst magere 30 Punkte mehr erzielt als die Gegner, das hat es laut ESPN mit einer so guten Bilanz bisher erst ein weiteres Mal gegeben.

Auch ein Durant wird irgendwann nicht mehr jeden Wurf in den Schlussminuten treffen. Er kann der Situation allerdings auch etwas abgewinnen: "Wir wollen das nicht jedes Spiel so eng haben, aber je mehr, desto besser, um ehrlich zu sein. Denn so läuft es normalerweise in den Playoffs, oder im Saisonendspurt", erklärte er. "Je mehr wir uns in diesen Situationen wohlfühlen, desto besser."

Damit sich eine Serie wie gegen die Timberwolves im kommenden Frühling nicht wiederholt.