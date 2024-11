"Fuck 'em": Warum Anthony Edwards wie kein Zweiter für die neue NBA steht

© getty

NBA Erkenntnis: Immer mehr Dreier! Warum der Trend sich fortsetzen wird

Irgendwann wird es langweilig, immer nur über die stetig ansteigende Dreier-Rate in der NBA zu sprechen und sie je nach Gusto zu feiern oder abzulehnen. Womöglich ist dieser Punkt auch schon erreicht. Aber nachdem wir in den zehn Fragen zum Saisonstart und auch in den Vorschauen auf die einzelnen Teams immer wieder über die Absicht der Teams gesprochen haben, mehr und mehr Dreier zu nehmen, bietet sich eine Überprüfung dieser Vorhersagen an. Ergebnis: Sie haben sich erfüllt.

Stand jetzt ist die Dreierquote von 39 Prozent in der vergangenen Saison noch einmal auf 42 Prozent geklettert, nachdem sie in den letzten vier Jahren relativ konstant geblieben war. Angetrieben von den Boston Celtics und Dallas Mavericks, die sich 2023/24 als Nummer eins und Nummer zwei bei den Dreierversuchen bis in die NBA Finals ballerten, haben fast alle Teams ihren Output von Downtown erhöht, teilweise drastisch. Nur die Celtics nahmen in der letzten Saison über 40 Dreier pro Partie (42,5), sieben Teams mehr als 37. Diese Marke knackt aktuell die Hälfte der NBA, sieben Teams nehmen über 40 Dreier - und die Celtics sogar über 50!

Hat die NBA ein "Dreier-Problem", wie USA Today vor einer Woche titelte? Wenn, dann ist es denn Protagonisten herzlich egal. "Fuck em", lautete Anthony Edwards' Botschaft an die Kritiker seiner neuen Schwärmerei für den Distanzwurf, übersetzen muss man das nicht. Über elf Dreier nimmt "Ant" aktuell pro Spiel, damit macht er Stephen Curry zu dessen besten Zeiten Konkurrenz.

Der 23-Jährige ist einer der athletischsten Spieler der Liga, doch statt kraftvoller Drives und Finishes setzt auch er wie noch nie auf den Dreier. Zehn Spieler nahmen letztes Jahr mindestens acht Versuche pro Partie, dieses Zahl steht aktuell bei 24. Und sie entstehen nicht mehr so häufig wie früher aus Drive-and-Kicks, also Spot-Up-Dreiern: Fast 50 Prozent aller Triples werden als Pull-up-Jumper genommen, also aus dem Dribbling.

Besonders auffällig ist dabei, dass gerade die jungen Stars in der Liga ihre Quoten immer weiter nach oben schrauben, von Edwards über Jayson Tatum bis hin zu Jalen Green. Selbst Shai Gilgeous-Alexander, Midrange-Spezialist der Oklahoma City Thunder, nimmt drei Dreier mehr als letzte Saison. "Die Art und Weise ist nicht entscheidend, Hauptsache man gewinnt", lautet seine Begründung. "Und die Gewinner-Teams der letzten zehn oder so Jahre haben sehr viele Dreier geworfen." Vielen Head Coaches kommt es dabei in erster Linie gar nicht auf die Trefferquote an - Hauptsache die Dreier machen sich auf den Weg in Richtung Korb. Nur so zieht man die Defenses auseinander, schafft Räume und die Chance auf lange Offensiv-Rebounds.

Der Trend macht auch vor den klassischen Midrange-Scorern wie Kevin Durant oder DeMar DeRozan nicht Halt - aber man kann sich leicht ausrechnen, was passieren wird, wenn diese "Stars aus einer anderen Zeit", so muss man es ja schon fast ausdrücken, in ein paar Jahren nicht mehr da sind: Die Fans werden sich vor Dreiern kaum noch retten können.